В Украине испытывают в бою новый истребитель "Шахедов" под названием "Ватра" (видео)

Во время запуска оператор смог поднять "Ватру" на высоту около 7 километров. По словам создателей, перехватчик сможет быстро пикировать, догонять и поражать ударные дроны РФ.

Related video

Украинские разработчики вместе с военными проводят боевое испытание беспилотника "Ватра", созданного для перехвата барражирующих боеприпасов "Шахед". Об этом глава команды Владимир Яценко сообщил на своей странице в Facebook.

Во время запуска 26 октября "Ватру" удалось поднять на 7 километров. Следовательно, она может уничтожать "Шахеды", летящие на высоты 3-4 километра, пикируя сверху. В качестве доказательства, Владимир Яценко привел снимок с экрана оператора, на котором можно заметить показатель высоты 6508 метров и скорость 76 км/ч, в комментарии разработчик отметил, что БпЛА находился в режиме ожидания и не должен был лететь быстро.

"Ватра" — это беспилотный истребитель типа FPV, то есть оператор должен управлять им в режиме реального времени, получая видеоизображение как бы от первого лица. Судя по видео, он имеет форму небольшого самолета с округлым корпусом.

Скриншот экрана оператора "Ватры" с показателем высоты и скорости Фото: Facebook

Заявленные характеристики "Ватры"

общая продолжительность полета с возвращением — 90 минут;

продолжительность полета в режиме ожидания на высоте 4 км — 30-40 минут;

вертикальная скорость в наборе высоты 20м/с; скорость в режиме атаки 230 км/ч;

скорость в режиме пике на цель — 280 км/ч.

Испытания дрона "Ватра"

Ранее писали, что команда "Дикие Шершни" в Украине разрабатывает дрон-перехватчик Sting. Он может летать со скоростью более 160 километров в час на высоте более 3 километров и предназначен для борьбы с "Шахедами".

В Украине начали довольно успешно применять FPV-дроны против разведывательных беспилотников РФ. Но недавно российские БпЛА Zala научились уклоняться от ударов. Согласно одной из теорий, они используют специальные алгоритмы, которые активируются, когда камера заднего вида фиксирует приближение перехватчика.