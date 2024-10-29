В Україні випробовують у бою новий винищувач "Шахедів" під назвою "Ватра" (відео)

Під час запуску оператор зміг підняти "Ватру" на висоту близько 7 кілометрів. За словами творців, перехоплювач зможе швидко пікірувати, наздоганяти і уражати ударні дрони РФ.

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Українські розробники разом з військовими проводять бойове випробування безпілотника "Ватра", створеного для перехоплення баражувальних боєприпасів "Шахед". Про це очільник команди Володимир Яценко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Під час запуску 26 жовтня "Ватру" вдалося підняти на 7 кілометрів. Отже, вона може знищувати "Шахеди", що летять на висоти 3-4 кілометри, пікіруючи згори. Як доказ, Володимир Яценко навів знімок з екрана оператора, на якому можна помітити показник висоти 6508 метрів і швидкість 76 км/год, у коментарі розробник зазначив, що БпЛА знаходився у режимі очікування і не мав летіти швидко.

"Ватра" — це безпілотний винищувач типу FPV, тобто оператор має керувати ним у режимі реального часу, отримуючи відеозображення ніби від першої особи. Судячи з відео, він має форму невеликого літака з округлим корпусом.

Cкріншот екрану оператора "Ватри" з показником висоти та швидкості Фото: Facebook

Заявлені характеристики "Ватри"

загальна тривалість польоту з поверненням — 90 хвилин;

тривалість польоту в режимі очікування на висоті 4 км — 30-40 хвилин;

вертикальна швидкість в наборі висоти 20м/с; швидкість в режимі атаки 230 км/г;

швидкість в режимі піке на ціль — 280 км/г.

Випробування дрона "Ватра"

Раніше писали, що команда "Дикі Шершні" в Україні розробляє дрон-перехоплювач Sting. Він може літати зі швидкістю понад 160 кілометрів на годину на висоті понад 3 кілометри та призначений для боротьби з "Шахедами".

В Україні почали досить успішно застосовувати FPV-дрони проти розвідувальних безпілотників РФ. Але недавно російські БпЛА Zala навчилися ухилятися від ударів. Згідно з однією з теорій, вони використовують спеціальні алгоритми, що активуються, коли камера заднього виду фіксує наближення перехоплювача.