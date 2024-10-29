Російські БПЛА почали "ухилятися" від ударів українських дронів: деталі (відео)

Росіяни могли оснастити свої БПЛА Zala датчиками, що реагують на наближення радіосигналу, вважають експерти.

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Російські розвідувальні безпілотні апарати почали маневрувати, намагаючись уникнути ударів українських дронів-перехоплювачів. Відповідне відео опублікував український блогер і волонтер Сергій Стерненко.

БПЛА Zala намагався ухилитися від удару

За словами блогера, днями з'явилася інформація, що російські окупанти навчили свої БПЛА-розвідники ухилятися від українських зенітних безпілотників. На оприлюдненому відео можна побачити один із таких модернізованих апаратів Zala. Попри нову здатність, російському дрону не вдалося врятуватися.

"Майстерність воїнів екіпажу "Самосуд" підрозділу "Ластівка" 11 бригади НГУ та чудові характеристики небесного FPV не залишили російському крилу шансів. Ціль знищено", — констатував Сергій Стерненко.

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Портал "Мілітарний" пише, що принцип дії таких БПЛА поки що не вивчений. Є непідтверджені припущення, що російські безпілотники отримали камери заднього виду, які попереджають про загрозу та автоматично ініціюють заздалегідь запрограмований алгоритм маневрів.

При цьому експерти порталу зазначили, що на БПЛА Zala не було помічено об'єктів, схожих на відеокамеру. З огляду на це, вони припустили, що активація маневрів може відбуватися з наближенням джерел випромінювання радіосигналу, датчики яких уже помічали на дронах Zala.

Нагадаємо, українська команда розробників "Дикі Шершні" спеціально модифікували свої безпілотні літальні апарати для знищення російських розвідувальних безпілотників у небі.

Крім того, "Дикі Шершні" анонсували серійне виробництво безпілотників для знищення дронів типу "Шахед", якими ЗС РФ атакують Україну.