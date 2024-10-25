"Бій із конкуренцією за здобич": ЗСУ ефектно підірвали ворожий дрон Zala (відео)

За російським БПЛА-розвідником одночасно полювали два українські дрони, тож одному з них вдалося зняти на відео підрив і падіння ворожого апарата.

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Пілоти 1129-го зенітного ракетного полку Збройних сил України збили російський розвідувальний безпілотник Zala за допомогою дрона, випередивши інший український екіпаж. Відповідне відео опублікував український блогер і волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.

Знищення російського дрона Zala

На оприлюднених кадрах можна побачити, як український дрон-перехоплювач наближається до ворожого БПЛА Zala, однак його випередив інший безпілотник, керований операторами 1129 зенітного ракетного полку. Таким чином на відео потрапив момент вибуху і падіння російського дрона Zala.

"Такого кіно ви ще не бачили! Повітряний бій із конкуренцією за здобич", — зазначив блогер.

Відео також прокоментували OSINT-аналітики зі спільноти "Око Гора". Вони звернули увагу на те, що детонатор на українських БПЛА-перехоплювачах відрізняється від класичного механічного детонатора. За їхніми словами, дрон або вибухає під час наближення до цілі, як радіодетонатор, або за командою оператора з пульта. Аналітики більше схиляються до другого варіанта.

Нагадаємо, українська команда розробників "Дикі Шершні" спеціально модифікували свої безпілотні літальні апарати для знищення російських розвідувальних безпілотників у небі.

Крім того, "Дикі Шершні" анонсували серійне виробництво безпілотників для знищення дронів типу "Шахед", якими ЗС РФ атакують Україну.