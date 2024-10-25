"Бой с конкуренцией за добычу": ВСУ эффектно взорвали вражеский дрон Zala (видео)

За российским БПЛА-разведчиком одновременно охотились два украинских дрона, поэтому одному из них удалось снять на видео подрыв и падение вражеского аппарата.

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Пилоты 1129-го зенитного ракетного полка Вооруженных сил Украины сбили российский разведывательный беспилотник Zala с помощью дрона, опередив другой украинский экипаж. Соответствующее видео опубликовал украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

Уничтожение российского дрона Zala

На обнародованных кадрах можно увидеть, как украинский дрон-перехватчик приближается к вражескому БПЛА Zala, однако его опередил другой беспилотник, управляемый операторами 1129 зенитного ракетного полка. Таким образом на видео попал момент взрыва и падения российского дрона Zala.

"Такого кино вы еще не видели! Воздушный бой с конкуренцией за добычу", — отметил блогер.

Видео также прокомментировали OSINT-аналитики из сообщества "Око Гора". Они обратили внимание на то, что детонатор на украинских БПЛА-перехватчиках отличается от классического механического взрывателя. По их словам, дрон либо взрывается при приближении к цели, как радиовзрыватель, либо по команде оператора с пульта. Аналитики больше склоняются к второму варианту.

Напомним, украинская команда разработчиков "Дикие Шершни" специально модифицировали свои беспилотные летательные аппараты для уничтожения российских разведывательных беспилотников в небе.

Кроме того, "Дикие Шершни" анонсировали серийное производство беспилотников для уничтожения дронов типа "Шахед", которыми ВС РФ атакуют Украину.