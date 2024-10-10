Захватывающий воздушный бой: "камикадзе" Сил обороны сбил российский дрон Zala (видео)

После первого удара "камикадзе" едва не упал, и только мастерство пилота помогло ему повторно поразить цель уже со взрывным финалом.

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Украинские военные с помощью коптера-камикадзе мастерски сбили российский разведывательный беспилотник Zala несмотря на серьезную проблему. Видеозапись воздушного боя опубликовал в Telegram известный блогер и волонтер Сергей Стерненко.

Так называемый "зенитный" FPV-дрон от предприятия "Дикие Шершни" догнал Zala в небе, судя по речной местности, где-то над Херсонской или Николаевской областью. Перехватчик подлетел сзади и протаранил винт, но боевая часть не сдетонировала.

Коптер полетел вниз и на этом операция могла бы провалиться, однако оператор смог удержать его в полете, стабилизировать и снова направить на цель. Благодаря этому FPV-дрон снова атаковал Zala и со второй попытки подорвался.

"Захватывающий воздушный бой", — прокомментировал Сергей Стерненко.

Первый случай уничтожения российского БПЛА самолетного типа FPV-дроном зафиксировали в феврале 2024 года. Примерно с июня такие атаки стали массовыми. Кроме Zala, жертвами зенитных дронов становятся также "Орлан-10". Фокус узнал, почему разведывательные беспилотники сбивают именно FPV-камикадзе, и какие есть альтернативы у Украины.

Недавно Фокус писал, какие FPV-дроны можно использовать против самолетов-разведчиков. По словам разработчика коптеров "Гром" Дмитрия Показеева, самая сложная часть таких операций — заметить разведывательный БПЛА в небе с помощью FPV-камеры.