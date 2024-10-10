Захопливий повітряний бій: "камікадзе" Сил оборони збив російський дрон Zala (відео)

Після першого удару "камікадзе" ледь не впав і лише майстерність пілота допомогла йому повторно уразити ціль уже з вибуховим фіналом.

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Українські військові за допомогою коптера-камікадзе майстерно збили російський розвідувальний безпілотник Zala, попри серйозну проблему. Відеозапис повітряного бою опублікував у Telegram відомий блогер та волонтер Сергій Стерненко.

Так званий "зенітний" FPV-дрон від підприємства "Дикі Шершні" наздогнав Zala у небі, судячи з річкової місцевості, десь над Херсонською або Миколаївською областю. Перехоплювач підлетів ззаду і протаранив гвинт, але бойова частина не здетонувала.

Коптер полетів вниз і на цьому операція могла б провалитися, однак оператор зміг втримати його у польоті, стабілізувати і знову направити на ціль. Завдяки цьому FPV-дрон знову атакував Zala і з другої спроби підірвався.

"Захопливий повітряний бій", — прокоментував Сергій Стерненко.

Перший випадок знищення російського БПЛА літакового типу FPV-дроном зафіксували у лютому 2024 року. Приблизно з червня такі атаки стали масовими. Крім Zala, жертвами зенітних дронів стають також "Орлан-10". Фокус довідався, чому розвідувальні безпілотники збивають саме FPV-камікадзе, та які є альтернативи в України.

Нещодавно Фокус писав, які FPV-дрони можна використовувати проти літаків-розвідників. За словами розробника коптерів "Грім" Дмитра Показєєва, найскладніша частина таких операцій — помітити розвідувальний БПЛА у небі за допомогою FPV-камери.