FPV-дрони України проти ЗС РФ: чи здатні наші БПЛА збивати "Орлани", SuperCam, Zala

Російські безпілотники і навіть вертольоти неодноразово зазнавали атак з боку FPV-дронів Сил оборони України. Експерт розповів Фокусу, яким чином недорогим БПЛА вдається справлятися з дорогою автономною авіацією ЗС РФ.

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FPV-безпілотники Сил оборони України активно протистоять таким апаратам, як "Орлан", Zala, SuperCam, які активно використовуються ЗСР РФ на передовій і на тимчасово окупованих територіях. Однак великим проривом в українському дронобудуванні стали БПЛА, які зуміли вразити гелікоптер Мі-8 у Курській області. Фокус дізнався у розробника FPV-дронів "Грім" Дмитра Показєєва, чи можливо модифікувати українські FPV спеціально для полювання на розвідувальні безпілотні літальні апарати ЗС РФ.

Наскільки складно збити дрон-розвідник або вертоліт FPV-дроном

За словами Дмитра, головна складність виконання такого завдання, як збиття розвідувальних дронів противника, полягає в тому, щоб розпізнати їх у небі за допомогою камер FPV-безпілотників (First Person View (FPV) — вид від першої особи. Це трансляція відео в режимі реального часу з камери дрона на монітор, AR-окуляри або шолом оператора. Технологія дає змогу бачити те, що "бачить" дрон у момент польоту, — ред.).

"Переважна більшість БПЛА на фронті використовують аналогову відеосистему. Вона нагадує старе аналогове телебачення з поганою роздільною здатністю. Тому для таких вузькоспеціалізованих завдань використовують цифрові відеосистеми, що характеризуються значно вищою якістю зображення для пілота. Але кожна з цих відеосистем має свої плюси та мінуси в аспекті їхнього використання. Наприклад, цифрова відеосистема зашифрована, що не дасть змоги противнику підглядати за процесом польоту. В аналоговій системі цього немає. Тому українські оператори ризикують бути виявленими, оскільки противник може побачити місце зльоту керованих ним дронів", — пояснив експерт.

Також чималу роль відіграють навички оператора БПЛА, зазначає спікер. Щоб долетіти до ворожого розвідника, оператор повинен мати хороші навички пілотування, каже він.

Які моделі розвідувальних дронів і вертольотів ЗС РФ збивати простіше

Показєєв вважає, що простіше збити дрон-розвідник, який літає повільно і має великі габарити. Якщо на корпусі такого апарату є якісь демаскуючі написи, то це також спрощує попадання в ціль.

"Росіяни іноді навіть пишуть послання для наших операторів, на крилах своїх "розвідників", — додає фахівець.

Однак не все так просто. Дмитро вважає, що FPV-дрон повинен володіти спеціальними характеристиками для того, щоб зуміти впоратися з російським великогабаритним безпілотником

"Насамперед, він повинен мати якісну камеру і бажано, щоб це була цифрова відеосистема, щоб оператору легше було розрізнити цілі", — акцентує розробник.

Другий важливий момент — це запас ходу FPV-дрона. Оператору потрібно дати максимальну кількість часу для набору висоти і пошуку цілі в небі. Третій фактор, який варто враховувати при розробці атакувального БПЛА, — крейсерська швидкість пристрою. Вона має бути достатньою, щоб наздогнати ціль.

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Якими мають бути умови для успішного ураження дрона за допомогою FPV

Без правильно підібраного моменту початку польоту неможливо домогтися поразки, впевнений Показєєв. Бувають випадки, що дрон розминувся з ціллю буквально на 30 м, а крейсерська швидкість не дала змоги її наздогнати. Для цього необхідна координація з підрозділами, які допомагають виявляти цілі та підбір оптимального моменту початку операції.

"Час, необхідний для розгортання і запуску БПЛА-перехоплювача, іноді відіграє критично важливу роль", — сказав Дмитро.

Чи модифікують українські FPV-дрони спеціально для полювання на розвідувальні

Пошук способів розв'язання проблеми з ворожими безпілотниками-розвідниками на кшталт "Орлан", Zala, SuperCam триває постійно. Є низка напрацювань, які допоможуть збивати їх ще частіше, однак розкривати подробиці розробник не став. Але він зазначив, що за допомогою FPV-дронів можна збивати такі апарати, як "Шахеди" і "Гербери" (дрон типу "Гербера" — російський аналог іранського БПЛА "Шахед", — ред.).

"Шахеди" і "Гербери" мають високу швидкість польоту. Для того, щоб їх уразити в небі, потрібні спеціалізовані БПЛА з високою крейсерською швидкістю і хорошим запасом ходу. Розробки в цьому напрямку тривають", — запевнив Дмитро Показєєв.

Раніше ми писали про те, як українські дрони перехоплюють БПЛА і вертольоти ЗС РФ. Виробники розповіли Фокусу, яким чином пристрої, що використовуються Силами оборони України, стануть ще небезпечнішими для ЗС РФ.