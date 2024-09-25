FPV-дроны Украины против ВС РФ: способны ли наши БПЛА сбивать "Орланы", SuperCam, Zala

Российские беспилотники и даже вертолеты неоднократно подвергались атакам со стороны FPV-дронов Сил обороны Украины. Эксперт рассказал Фокусу, каким образом недорогим БПЛА удается справляться с дорогостоящей автономной авиацией ВС РФ.

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FPV-беспилотники Сил обороны Украины активно противостоят таким аппаратам, как "Орлан", Zala, SuperCam, которые активно используются ВСР РФ на передовой и на временно оккупированных территориях. Однако большим прорыв в украинском дроностроении стали БПЛА, сумевшие поразить вертолет Ми-8 в Курской области. Фокус узнал у разработчика FPV-дронов "Грім" Дмитрия Показеева, возможно ли модифицировать украинские FPV специально для охоты на разведывательные беспилотные летательные аппараты ВС РФ.

Насколько сложно сбить дрон-разведчик или вертолет FPV-дроном

По словам Дмитрия, главная сложность выполнения такой задачи, как сбитие разведывательных дронов противника, заключается в том, чтобы распознать их в небе с помощью камер FPV-беспилотников (First Person View (FPV) — вид от первого лица. Это трансляция видео в режиме реального времени с камеры дрона на монитор, AR-очки или шлем оператора. Технология позволяет видеть то, что "видит" дрон в момент полета, — ред.).

"Подавляющее большинство БПЛА на фронте используют аналоговую видеосистему. Она напоминает старое аналоговое телевидение с плохим разрешением. Поэтому для таких узкоспециализированных задач используют цифровые видеосистемы, характеризующиеся значительно более высоким качеством изображения для пилота. Но у каждой из этих видеосистем есть свои плюсы и минусы в аспекте их использования. Например, цифровая видеосистема зашифрована, что не позволит противнику подсматривать за процессом полета. В аналоговой системе этого нет. Поэтому украинские операторы рискуют быть обнаруженными, так как противник может увидеть место взлета управляемых им дронов", — пояснил эксперт.

Также немалую роль играют навыки оператора БПЛА, отмечает спикер. Чтобы долететь до вражеского разведчика, оператор должен иметь хорошие навыки пилотирования, говорит он.

Какие модели разведывательных дронов и вертолетов ВС РФ сбивать проще

Показеев полагает, что проще сбить дрон-разведчик, который летает медленно и имеет большие габариты. Если на корпусе такого аппарата есть какие-то демаскирующие надписи, то это также упрощает попадание в цель.

"Россияне иногда даже пишут послания для наших операторов, на крыльях своих "разведчиков", — добавляет специалист.

Однако не все так просто. Дмитрий считает, что FPV-дрон должен обладать специальными характеристиками для то, чтобы суметь справиться с российским крупногабаритным беспилотником

"В первую очередь, он должен иметь качественную камеру и желательно, чтобы это была цифровая видеосистема, чтобы оператору легче было различить цели", — акцентирует разработчик

Второй важный момент — это запас хода FPV-дрона. Оператору нужно дать максимальное количество времени для набора высоты и поиска цели в небе. Третий фактор, который стоит учитывать при разработке атакующий БПЛА, — крейсерская скорость устройства. Она должна быть достаточной, чтобы догнать цель.

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Какими должны быть условия для успешного поражения дрона с помощью FPV

Без правильно подобранного момента начала полета невозможно добиться поражения, уверен Показеев. Бывают случаи, что дрон разминулся с целью буквально на 30 м, а крейсерская скорость не позволила ее догнать. Для этого необходима координация с подразделениями, помогающими выявлять цели и подбор оптимального момента начала операции.

"Время, необходимое для развертывания и запуска БПЛА-перехватчика иногда играет критически важную роль", — сказал Дмитрий.

Модифицируют ли украинские FPV-дроны специально для охоты на разведывательные

Поиск способов решения проблемы с вражескими беспилотниками-разведчиками вроде "Орлан", Zala, SuperCam идет постоянно. Есть ряд наработок, которые помогут сбивать их еще чаще, однако раскрывать подробности разработчик не стал. Но он отметил, что с помощью FPV-дронов можно сбивать такие аппараты, как "Шахеды" и "Герберы" (дрон типа "Гербера" — российский аналог иранского БПЛА "Шахед", — ред.)

"Шахеды" и "Герберы" обладают высокой скоростью полета. Для того, чтобы их поразить в небе, требуются специализированные БПЛА с высокой крейсерской скоростью и хорошим запасом хода. Разработки в этом направлении продолжаются", — заверил Дмитрий Показеев.

Ранее мы писали о том, как украинские дроны перехватывают БПЛА и вертолеты ВС РФ. Производители рассказали Фокусу, каким образом устройства, используемые Силами обороны Украины станут еще опаснее для ВС РФ.