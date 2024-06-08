"Камикадзе" — это не решение. Чем Украина должна сбивать российские Zala и "Орланы"

Попадания боевых коптеров по беспилотникам разведки являются исключительными случаями, произошедшими исключительно благодаря высокому мастерству пилотов. Чтобы они стали массовыми, нужны совсем другие средства, считают украинские производители БПЛА.

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В начале июня Силы обороны Украины продемонстрировали несколько случаев, когда смогли поразить российские разведывательные беспилотники Zala и "Орлан-10" с помощью FPV-дронов. Фокус проанализировал, насколько это эффективная технология и может ли развиться во что-то более серьезное.

Украинские FPV-дроны против разведчиков из РФ

В феврале произошел первый зафиксированный случай, когда украинские военные с помощью FPV-дрона сбили российский беспилотник самолетного типа. Это произошло в небе над Херсонской областью усилиями бойцов подразделения беспилотных ударных комплексов "Аякс" 126 бригады Территориальной обороны Украины. Как рассказали защитники, оккупанты тогда начали получать ударные БПЛА неизвестной модели со взрывчатыми частями весом от 2,5 до 5 кг.

FPV-дрон против российского беспилотника

Долгое время ничего подобного не происходило, пока 30 мая не появилось видео поражения российского БПЛА ZALA 421-16E. Видеозапись оборвалась на значительном расстоянии от самолета, но можно предположить, что FPV-дрон был оснащен функцией дистанционного подрыва. Вскоре опубликовали еще один подобный ролик, на этот раз дрон-камикадзе поразил ZALA 421-16E в левое крыло, хотя тот активно маневрировал, пытаясь избежать столкновения.

FPV-дрон против ZALA 421-16E

Кроме Zala, недавно пострадал также российский "Орлан-10", подбитый дроном под управлением спецназовцев Центра спецопераций "А" СБУ. Военные предоставили доказательства поражения — вражеский беспилотник упал в поле, и его с воздуха снял на видео разведывательный БПЛА украинцев.

FPV-дрон против "Орлана-10"

Фокус уже рассказывал, что такие российские БПЛА благодаря новым технологиям беспрепятственно залетают глубоко в тыл Украины и наводят ракеты. "Орланы", Zala и SuperСam в режиме радиомолчания на автопилоте преодолевают завесу РЭБ, а затем передают видео ВС РФ вместе с координатами потенциальных целей.

Коптеры — лишь временное решение

Фокус обсудил появление таких перехватчиков с Игорем Криничко, главой наблюдательного совета компании Skyassist, которая производит военные беспилотные комплексы Sirko. Как отметил специалист, законы перехвата одинаковы как для беспилотной, так и для пилотируемой авиации. В этом смысле самое главное даже не скорость полета, а точность попадания. В этом плане FPV-дроны очень неэффективны, хотя могут нанести урон оккупантам благодаря мастерству пилотов.

"Понимаю, что у нас нет выбора, мы готовы даже палки с земли бросать, чтобы сбивать вражеские дроны. Но, на мой взгляд, сегодня перехват с помощью FPV — это очень милицейское решение. Это, так сказать, "костыль", который используем, пока нет лучшего решения. И дай Бог, чтобы ребятам удалось", — отметил Игорь Криничко.

Он напомнил, что даже при нанесении ударов по целям на земле FPV-дроны имеют не очень хорошую статистику — попадают всего 10%-15% от общего количества. В небе же попасть в движущуюся цель в трехмерном пространстве еще сложнее. По мнению эксперта, FPV-дронам удалось попасть по российским БПЛА лишь потому, что вражеские операторы этого не ожидали, и сближение произошло на низкой скорости.

"Управляя FPV, ты все делаешь своими руками, чтобы попасть. И попадание по цели, которая колеблется — это похоже больше на цирковые трюки. Хорошо, что есть такие удачные случаи, но это не массовое решение", — говорит Игорь Криничко.

Российский разведывательный беспилотник "Орлан-10" перед запуском Фото: Скриншот

Ситуацию Фокусу также прокомментировал Андрей Штепа, совладелец компании AirUnit, которая производит FPV-дроны и поставляет средства РЭР/РЭБ. По его словам, успех перехвата FPV-дроном российского разведывательного БПЛА целиком и полностью зависит от собранных данных и опытности пилота. Автоматизированных систем поиска целей в воздухе и доведения дрона до нее у украинцев и россиян пока нет. Многое также зависит от комплексов радиоэлектронной разведки, которые помогают операторам БПЛА.

"Сама идея использовать FPV для поражения разведывательных крыльев без реализованной технологии автоматического наведения на цель — это один большой недостаток. 9 из 10 бортов просто теряются из-за недостатка времени, отсутствия навигации и данных о цели. И это показатели достаточно успешных подразделений", — говорит Андрей Штепа.

Какими должны быть перехватчики для "Орланов" и подобных российских БПЛА?

Представитель AirUnit дальнейшее развитие перехватчиков видит так: FPV-дрон самолетного типа с небольшим размахом крыла и простой системой запуска (условно с руки). Его нужно вооружить боевой частью со шрапнелью — это позволит с высокой вероятностью поразить больше элементов вражеского борта и вывести его из строя. Такие аппараты смогут поразить любую цель, которая движется с умеренной скоростью, но они не собьют вражеские ракеты или самолеты.

Игорь Криничко уверяет: чтобы эффективно сбивать российские разведывательные дроны, беспилотники должны иметь автоматизированные системы наведения. Организм человека не может корректировать направление полета с нужной скоростью и точностью, в этом случае ситуация меняется за доли секунды.

"Любой перехватчик должен иметь скорость в полтора раза больше скорости цели. Условно, если Zala или "Орлан-10" летит 20 метров в секунду, то перехватчик должен лететь 30 метров в секунду, это первое правило для всех", — подчеркнул руководитель SkyAssist.

Со временем возникнет "специализация специализированной техники", уверяет Игорь Криничко. То есть появятся беспилотники, способные перехватывать другие вражеские цели, например, вертолеты или ударные дроны "Шахед" — это должны быть БПЛА с другими скоростями и средствами поражения.

"Камикадзе — это не решение. Будут машины, которые могут нести отдельные средства поражения, возможно, ракеты. Потому что одноразовые системы, которые будут иметь достаточно ресурсов, чтобы самостоятельно выйти на цель и точно ее поразить, будут недешевыми. Соответственно, военные будут каждый раз терять дорогое устройство", — указал причину эксперт.

Он поделился, что компания SkyAssist сейчас работает над модификацией своих беспилотников Sirko, чтобы они могли перехватывать вражеские БпЛА. Вскоре Sirko может получить автоматическую систему наведения и "умные" крылатые боеприпасы, которые после запуска будут преследовать цель и поражать ее в небе. Дрон-носитель после этого сможет вернуться к украинским военным на перезарядку, а затем снова отправиться на охоту.

Украинский дрон Sirko-2 от компании SkyAssist Фото: Скриншот

Стоит ли беспокоиться, что россияне тоже начнут охотиться на украинские дроны-разведчики с помощью своих БПЛА?

Игорь Криничко ожидает, что Россия тоже будет думать о перехвате БПЛА и делать выводы после применения первых аппаратов. Под угрозой уничтожения окажутся любые украинские разведывательные дроны Sirko, "Аист-100", PD-2 и другие. Вероятно, появятся также летательные аппараты, способные перехватывать большие дальнобойные дроны, которые наносят удары на территории РФ, например, "Бобер" или "Лютый". Впрочем, небольшие беспилотные аппараты (например квадрокоптеры) наиболее эффективно сбивать именно средствами радиоэлектронной борьбы. Разработчикам стоит заглядывать наперед и искать более надежные технологии. Потому что россияне тоже уже думают в этом направлении.

"Сейчас микроавиация повторяет то, что уже произошло в большой авиации. Сначала были разведчики, потом пилоты на бипланах начали стрелять по разведчикам из "Наганов". Потом появились бомбардировщики, истребители. То есть сейчас мы проходим тот же путь и рано или поздно придем к воздушным боям дронов. Появятся у нас и у них лучше и точнее FPV системы поражения беспилотников. Появятся какие-то средства защиты", — предсказал разработчик.

Первые самолеты в начале 20-го столетия были не очень эффективны, так же как сейчас FPV-дроны в роли перехватчиков БПЛА. Поэтому впоследствии создали специализированные самолеты, приспособленные к выполнению конкретных боевых задач. То же сейчас надо делать и с дронами, считает он.

"Маховик уже запущен. Технология радиочастотных сигналов и их типов уже давно обогнала средства борьбы с ней. Вопрос времени, когда появятся новые типы БПЛА, а вопрос их уничтожения, вместо подавления радиочастотной помехой уже давно поднят. "Бить по рукам" уже не работает, надо физическое уничтожение. Стоит ли по этому поводу беспокоиться? В целом пока не вижу больших рисков потерять динамику из-за этого. Технология новая и только начала осваиваться. Все козыри, которые Россия имела в рукаве, уже давно разыграны, поэтому прорыва от них я уже не жду. Мы на одном уровне развития, вопрос кто и как это реализует", — дополнил Андрей Штепа.

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