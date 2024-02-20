Впервые в мире: украинский FPV-дрон поразил российский беспилотный самолет (видео)

Атака стала возможной благодаря перехвату видео вражеского БПЛА, которое помогло найти его в воздухе. FPV-дрон попал в беспилотник со второй попытки.

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Украинские военные с помощью FPV-дрона сбили российский беспилотный самолет прямо в воздухе. Видео события бойцы подразделения беспилотных ударных комплексов "Аякс" 126 бригады Территориальной обороны разместили в Telegram-канале МАДЯР.

Российский беспилотник был подбит на левом берегу Херсонщины, возле Крынок. Видео демонстрирует, как FPV-дрон преследует ранее обнаруженный БПЛА. Со второго захода ему удается поразить цель.

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Командир подразделения "Птицы Мадяра" говорит, что россияне на этом участке фронта совсем недавно начали получать первые ударные дроны типа "крыло". Они имеют на борту 2,5-5 кг взрывчатки.

Судя по изображению и заметному слабому качеству связи, этот беспилотник был собран из обычных доступных компонентов FPV-дронов.

Сбивание БПЛА FPV-дроном

Российский БПЛА создан по обычной аэродинамической схеме. Он имеет единственный винт в носовой части фюзеляжа и камеру под ним. Такая компоновка преимущество по сравнению с FPV-коптерами при меньшей цене: большую дальность и максимальный вес нагрузки.

Интересно, что запись камеры вражеского БПЛА украинцам тоже удалось перехватить. Судя по обстоятельствам, его нашли из-за вида с камеры, который выдал местонахождение и направление движения беспилотного самолета.

Бойцы рассказывают, что в этом поединке в воздухе им помогли самодельные средства РЭР "Кулибин". Воины предупреждают всех, что даже сбитые дроны продолжают быть опасными из-за взрывной боевой части.

Украинские боевые части делают успехи в радиоборьбе с дронами. Только с 17 по 19 февраля силам морской пехоты территориальной обороны и отдельного батальона "Птицы Мадяра" удалось найти 83 вражеских дрона, и обезвредить из них 57.

По словам Роберта Бровди с позывным "Мадяр" в начале января, Украине понадобится всего пара месяцев, чтобы интегрировать комплексы радиоэлектронной разведки по всей линии соприкосновения с оккупантами и создать радиощит для противодействия вражеским беспилотникам.