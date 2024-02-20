В Украине создали новые патроны от вражеских FPV-дронов: их раздадут каждому бойцу ВСУ (фото)

Само оружие отдаленно напоминает по форме пистолет, а пуля оставляет в мишени около 10 отверстий.

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В Украине оружейники создали новые патроны для бойцов Сил обороны, чтобы те могли сбивать вражеские FPV-дроны. Об этом 20 февраля в своем телеграмм-канале сообщил техноблогер и военный аналитик Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Он проинформировал, что имел возможность их испытать.

"Протестировал сегодня новые патроны для "оружия солдата против FPV". Специалисты работают, надеюсь получится изделие, которое мы дадим каждому солдату. Моя задача после готовности изделия к серии, добиться его внедрения в ВСУ", — рассказал он.

Само оружие отдаленно напоминает по форме пистолет. Он — небольшого размера и удобен для ношения. Выстрел дает искру, а сама пуля оставляет около 10 отверстий в мишени.

Напомним, что 15 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО намерено передать Украине миллион беспилотных летательных аппаратов в качестве военной помощи.

Ранее сообщалось, что на фронте ВСУ ликвидировали известного блогера-оператора FPV-дронов РФ "Астапа". В своем телеграм-канале он хвастался работой российских дронов по позициям Сил обороны и убийствами украинских солдат и называл такие дни "когда прет".