"Союзники объединяются": НАТО планирует передать Украине миллион дронов, — Столтенберг

По словам генерального секретаря Альянса, в новый пакет военной помощи Украине также входят детали для F-16 и средства противовоздушной обороны.

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Североатлантический альянс намерен передать Украине миллион беспилотных летательных аппаратов в качестве военной помощи. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге.

Он отметил, что сегодня, 15 февраля, состоялось ежемесячное заседание Совета Украина-НАТО. В рамках этого события министр обороны Украины Рустем Умеров доложил союзникам о текущей обстановке на фронте, в то время как страны НАТО подчеркнули необходимость продолжения поддержки.

Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что в течение последних нескольких дней несколько союзников, включая Канаду, Финляндию и Норвегию, объявили о предоставлении новых пакетов военной помощи Украине. Эти пакеты включают в себя оборудование и запасные части для истребителей F-16, а также средства противовоздушной обороны.

"Группа союзников объединяется с целью поставки миллиона беспилотников для Украины. 20 союзников по НАТО также договорились о создании коалиции по разминированию. Все это поможет спасти жизни украинцев", — добавил генсек.

Напомним, что в СМИ информировали, что Европа увеличила военные расходы. Производители оружия работают круглосуточно, но, по оценке из США, этих усилий недостаточно для компенсации низких инвестиций в оборонную сферу на протяжении десятилетий.

А Сенат США поддержал выделение пакета из $60 млрд Украине. Сенаторы из Демократической и, частично, Республиканской партий объединились, чтобы поддержать выделение финансов в поддержку Киева.