Вcе еще недостаточно: на фоне войны в Украине ЕС наращивает производство оружия, — WSJ

По словам журналистов, несмотря на все усилия, Европе еще предстоит долгий и трудный путь до независимости от военной поддержки США. Особенно это актуально на фоне агрессивной политики России.

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Европа увеличила военные расходы. Производители оружия работают круглые сутки, а новые заводы продолжаются открываться. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

По словам журналистов, несмотря на все усилия, Европе еще предстоит долгий и трудный путь до независимости от военной поддержки США. Особенно это актуально на фоне агрессивной политики России.

Издание пишет, что в 2024 году впервые за десятилетия европейские члены НАТО вместе потратят 2% совокупного валового внутреннего продукта на свои вооруженные силы, о чем заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Правда, как считают критики из США, даже этих расходов может быть недостаточно, чтобы компенсировать десятилетия низких инвестиций в оборонный сектор. Более того, цель европейских расходов может стать предметом дебатов. Так, почти две трети денег, которые европейские правительства пообещали потратить на военную технику с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, направлено американским подрядчикам.

В материале говорится, что европейцы и некоторые политики в США все громче заявляют, что перевооружение Европы выгодно в первую очередь американским производителям. Реактивные истребители F-35, ракетные установки Himars и системы противоракетной обороны Patriot пользуются большим спросом у европейских правительств. Правда, такие тенденции негативно влияет на европейских поставщиков вооружений.

Напомним, представитель США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Украина не получит приглашение в НАТО в этом году. Постпред США при НАТО Джулианна Смит предполагает, что Альянс "сможет сигнализировать о сближении с Украиной" и посоветовала следить за дальнейшим развитием событий.