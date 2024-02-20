В Україні створили нові набої від ворожих FPV-дронів: їх роздадуть кожному бійцеві ЗСУ (фото)

Сама зброя віддалено нагадує за формою пістолет, а куля залишає в мішені близько 10 отворів.

Related video

В Україні зброярі створили нові набої для бійців Сил оборони, аби ті могли збивати ворожі FPV-дрони. Про це 20 лютого у своєму телеграм-каналі повідомив техноблогер і військовий аналітик Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Він проінформував, що мав можливіть їх випробувати.

"Протестував сьогодні нові набої для "зброї солдата проти FPV". Фахівці працюють, сподіваюся, вийде виріб, який ми дамо кожному солдатові. Моє завдання після готовності виробу до серії — домогтися його впровадження в ЗСУ", — розповів він.

Сама зброя віддалено нагадує за формою пістолет. Він — невеликого розміру та зручний для носіння. Постріл дає іскру, а сама куля залишає близько 10 отворів у мішені.

Нагадаємо: 15 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що НАТО має намір передати Україні мільйон безпілотних літальних апаратів як військову допомогу.

Раніше повідомлялося, що на фронті ЗСУ ліквідували відомого блогера-оператора FPV-дронів РФ "Астапа". У своєму телеграм-каналі він вихвалявся роботою російських дронів по позиціях Сил оборони та вбивствами українських солдатів і називав такі дні "коли пре".