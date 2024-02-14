"Не поперло": на фронті ліквідували відомого блогера-оператора FPV-дронів РФ "Астапа" (фото)

У своєму телеграм-каналі "Астап" вихвалявся роботою російських дронів по позиціях Сил оборони та вбивствами українських солдатів й називав такі дні "коли пре".

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На Запорізькому напрямку Сили оборони ліквідували російського пілота FPV-дронів Івана Ванюшенка. Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов.

"Одного із провідних російських операторів FPV-дронів із позивним "Астап" було ліквідовано на Запорізькому напрямку. Іван Ванюшенко служив у ВДВ та також вів пропагандистський телеграм-канал", — написав журналіст.

Аналітик Necro Mancer в Х(твітері) повідомив, що напередодні загибелі "Астап" засвітився у великому інтерв'ю на шпальтах "Комсомолки".

"FPV-"гуманіст" Ванюшенко Іван Сергійович 1983 р.н. на прізвисько "Астап" зіпсував багато крові ЗСУ і відлітав майже одразу після бадьорого інтерв'ю в "Комсомолці". Такий ось вийшов збіг", — йдеться в повідомленні.

У своєму телеграм-каналі "Астап" постійно хизувався роботою російських дронів по позиціях Сил оборони і вихвалявся вбивствами українських солдатів.

"Бувають дні, коли просто пре, коли все чітко іде за планом. Але буває і по-іншому, коли все через ср*ку. Ось і той день був таким", — писав, наче відчував, в одному зі своїх дописів "Астап".

Нагадаємо, що російська приватна військова компанія "Редут" втратила в Україні свого командира. Його "вполювала" українська міна на Херсонщині.

Раніше ЗСУ ліквідували пілота РФ, який зробив понад 500 бойових вильотів. В'ячеслав Кисельов був досвідченим штурманом ЗС РФ. Він брав участь, у тому числі, у бомбардуванні міст у Сирії.