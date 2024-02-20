Уперше у світі: український FPV-дрон уразив російський безпілотний літак (відео)

Атака стала можливою завдяки перехопленню відео ворожого БПЛА, яке допомогло знайти його в повітрі. FPV-дрон влучив у безпілотник із другої спроби.

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Українські військові з допомогою FPV-дрона збили російський безпілотний літак прямо в повітрі. Відео події бійці підрозділу безпілотних ударних комплексів "Аякс" 126 бригади Територіальної оборони розмістили в Telegram-каналі МАДЯР.

Російський безпілотник був підбитий на Лівому березі Херсонщини, біля Кринок. Відео демонструє, як FPV-дрон переслідує раніше виявлений БПЛА. Із другого заходу йому вдається уразити ціль.

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Командир підрозділу "Птахи Мадяра" каже, що росіяни на цій ділянці фронту зовсім недавно почали отримувати перші ударні дрони типу "крило". Вони мають на борту 2,5-5 кг вибухівки.

Судячи із зображення та помітної слабкої якості зв’язку, цей безпілотник був зібраний зі звичайних доступних компонентів FPV-дронів.

Збиття БПЛА FPV-дроном

Російський БПЛА створений за звичайною аеродинамічною схемою. Він має єдиний гвинт у носовій частині фюзеляжу та камеру під ним. Таке компонування має перевагу порівняно з FPV-коптерами за меншої ціни — більшу дальність і максимальну вагу навантаження.

Цікаво, що запис камери ворожого БПЛА українцям теж вдалося перехопити. Судячи з обставин, його знайшли через краєвид із камери, який видав місцеперебування та напрям руху безпілотного літака.

Бійці розповідають, що в цьому двобої в повітрі їм допомогли саморобні засоби РЕР "Кулібін". Воїни попереджають усіх, що навіть збиті дрони продовжують бути небезпечними через вибухову бойову частину.

Українські бойові частини роблять успіхи в радіоборотьбі з дронами. Лише з 17 по 19 лютого силам морської піхоти територіальної оборони й окремого батальйону "Птахи Мадяра" вдалося знайти 83 ворожих дрони та знешкодити з них 57.

За словами Роберта Бровді з позивним "Мадяр" на початку січня, Україні знадобиться лише кілька місяців, щоб інтегрувати комплекси радіоелектронної розвідки по всій лінії зіткнення з окупантами та створити радіощит для протидії ворожим безпілотникам.