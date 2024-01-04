Україна за кілька місяців здатна створити щит радіоелектронної розвідки по усій лінії зіткнення, – "Мадяр" (відео)

Підрозділ командира аеророзвідників Роберта Бровді вже підготовив 71 екіпаж, 39 з яких – оснащено такими засобами для протидії ворожим БПЛА.

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Україні знадобиться місяць-два для того, щоб інтегрувати комплекси радіоелектронної розвідки по всій лінії зіткнення з окупантами та створити своєрідний щит для ефективної протидії ворожим дронам. Про це заявив Роберт Бровді на псевдо "Мадяр", командир окремої групи аеророзвідки "Птахи Мадяра", в ефірі КИЇВ24.

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Він зазначив, що його підрозділ вже підготовив 71 екіпаж, 39 з яких – оснащено такими засобами. Для створення належної лінії захисту потрібно 500-1000 екіпажів. Комплекси радіоелектронної розвідки українського виробництва, доступні за ціною, тому не потребують запчастин з-за кордону.

"Можемо той щит завершити його формування за місяць-півтора вздовж всієї смуги", – пояснив "Мадяр".

З його слів, така ініціатива є набагато дієвішою, адже колмплекс радіоелектронної розвідки коштує менше за дрон Mavic. Його вартість як за три FVP-дрони.

Їхнє масове застосування при відповідному розпорядженні вже існує від Генерального штабу. За відповідних негайних дій, на його думку, вдасться завершити реалізацію ініціативи у найближчі місяці.

Робота "Птахів Мадяра" на фронті

"Мадяр" 28 грудня показав, як українські війська ліквідували FPV-дрони, які окупанти використовували для мінування територій. Такі дрони здатні нести та скидати в Дніпро аналогії якірно-річних мін, які є вкрай небезпечними для човнів. Небезпечні пристрої є ледве помітними, а судно при контакті одразу вибухає.

Бійці підрозділу "Птахи Мадяра" вполювали російський Т-80БВМ в районі Кринок. Важку бронетехніку аеророзвідники зафіксували поблизу лісу на лівому березі Херсонщини, де й відбулося знищення.

Також 20 вересня "Мадяр" показав кілометри "зубів дракона", які гальмують наступ. Російське командування сподівається зупинити просування техніки ЗСУ під Токмаком, заставивши поля та дороги бетонними пірамідами. Поки що бронетехніка до них не дійшла, однак їх легко долають FPV-дрони.

Нагадаємо, "Мадяр" 29 грудня показав, як українські бійці допливають до лівобережжя Херсонщини. Він опублікував запис, імовірно, зроблений ворожим безпілотником "за мить до прицільного удару" по українських морпіхах у районі Кринок.