"Тягнуться безкінечно": "Мадяр" показав кілометри "зубів дракона", які гальмують наступ (відео)
Російське командування сподівається зупинити просування техніки ЗСУ під Токмаком, заставивши поля та дороги бетонними пірамідами. Поки що бронетехніка до них не дійшла, однак їх легко долають FPV-дрони.
Командир підрозділу аеророзвідки Роберт Броуді з позивним "Мадяр" показав кадри чергового відпрацювання операторів дронів по позиціях ЗСУ РФ у Запорізькій області. При цьому у кадр потрапили фортифікації ЗС РФ, які ворог збудував, поки чекав наступу Сил оборони. Відео опубліковане на Yotube-каналі бійця.
Розвідник продемонстрував, як лінія з бетонних пірамід тягнеться суцільною смугою через поля та лісосмуги. Лінію об'єктів, які "Мадяр" називає "хробачими пірамідками", росіяни збудували, поки готувались до наступальних дій Сил оборони. Пірамідки вишикували в кілька рядів. А вже за ними — російські укріплення та військова техніка.
Її довжина — "сотні кілометрів шипів" і "вони тягнуться безкінечно". Висота кожної піраміди — "по груди дорослій людині": такий об'єкт здатен ускладнити просування техніки ЗСУ. Вороги сподіваються, що вони за цими спорудами у безпеці. Однак Роберт Броуді у протягом наступних 10 хвилин запису показує, як глибоко помиляються росіяни: по них раз за разом б'ють українські дрони та артилерія за кілька кілометрів вглиб від "зубів дракона".
Контрнаступ ЗСУ: деталі
Згідно з крайнім звітом Генштабу ЗСУ станом на ранок 20 вересня 2023 року Сили оборони продовжують наступальні дії на Мелітопольському відтинку фронту у напрямку Токмака, а також під Бахмутом. Військовий оглядач Костянтин Машовець підтверджує бої під Токмаком та пояснює, як тут діє ворог. З його слів, російське командування намагалось натиснути з флангів на українські підрозділи, які прорвали лінію оборони ворога і дістались до лінії Роботиного-Вербового. Однак, сподівання росіян виявились марними — усі спроби оточити місце прориву завершились невдало.Важливо
Зазначимо, на онлайн-карті бойових дій DeepState видно, що відстань між флангами на вказаній ділянці — близько 10 км. При цьому до першої лінії "зубів дракона" — близько 2 км.
Нагадуємо, вдень 20 вересня жителі Криму почули гучні звуки в районі Севастополя. Місцева влада запевняла, що ракети та дрони атакували у районі Верхньосадового на південь від Севастополя начебто усі повітряні цілі збило російське ППО.
В ГУР Міноборони підтвердили, що дійсно відбулась ракетна атака на військових об'єкт ЗС РФ в Криму. При цьому військові експерти припустили, якою могла бути ціль цієї ракетної атаки: згадали про надміцний командний пункт, який дуже зручно пробивати ракетою Storm Shadow.