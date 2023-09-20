В окупованому Криму пролунали вибухи: окупанти "маскують" головну нафтобазу (фото)

В районі Нафтової гавані в Інкермані розташована головна нафтобаза Чорноморського флоту, де зберігаються мільйони тонн пального.

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В тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. В кількох районах півострова поблизу Севастополя окупанти розпилили димову завісу. Про це повідомляють в телеграм-каналі "Крымский ветер".

"Бахи були чутні були в районі Федюхіних висот у Севастополі, потім дим пішов. Стовп диму піднімається також між північною стороною Севастополя та Інкерманом. Це приліт чи пожежа?", — пишуть адміни каналу.

Пізніше в телеграм-каналі повідомили про посилення димової завіси в районі Нафтової гавані в Інкермані. Саме тут розташована головна нафтобаза Чорноморського флоту, де зберігаються мільйони тонн пального.

Місцеві жителі між тим в чатах повідомляють про гучні вибухи в районі аеродрому в Бельбеку.

"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що Севастополь атакують безпілотники. За його інформацією, внаслідок падіння збитих БпЛА у Верхнесадовому та Качі горить трава. За попередніми даними, постраждалих немає.

"У Качі безпілотник упав на території виноградників. Теж горить трава. Усі оперативні служби виїхали на місце. Триває контроль повітряної обстановки. У районі акваторії Севастопольської бухти використовуються табельні засоби аерозольного маскування. Нагадую, що запах неприємний, але це є абсолютно безпечним", — проінформував він.

Також в мережі оприлюднили кадри, як над територією окупованого Криму в напрямку півдня пролітають невідомі ракети. Крім цього повідомляється про приліт по військовій частині в Верхньосадовому під Севастополем.

Нагадаємо, що РФ перекинула до Криму призовників із Кабардино-Балкарії. За даними командування, російські військовослужбовці прибули на окупований півострів для охорони стратегічного об'єкта, на якому інколи трапляються вибухи.

Раніше повідомлялося, що Україна взяла курс на знищення Чорноморського флоту РФ.