Україна взяла курс на знищення: на Чорноморський флот РФ чекають на нові "сюрпризи", — експерт

Військовий аналітик Іван Киричевський заявив, що чим більше кораблів Україна зможе уразити, тим швидше відновиться морський експорт.

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Очевидно, що Україна взяла курс на знищення Чорноморського флоту РФ. Про це в інтерв'ю "24 каналу" повідомив військовий експерт Defence Express Іван Киричевський.

За його словами, удар по підводному човну "Ростов-на-Дону" був частиною масштабної атаки на головний пункт базування кораблів РФ у Чорному морі. Однак основний тягар атаки припав на судноремонтні потужності. Ба більше, у росіян ще будуть пошкоджені кораблі, а тому необхідно домогтися того, щоб не було місця для їхнього ремонту.

Експерт заявив, що вперше з 1941 року ворожий флот отримав настільки масштабні руйнування на власній базі. Однак за один хід нікому не вдавалося знищити весь флот противника.

"Знищували частинами. Якщо після цього прекрасного епізоду з "Ростовом-на-Дону" трапився епізод, коли наш дрон Sea baby підбив корабель на повітряній подушці "Самум", то можуть бути ще різні сюрпризи", — зазначив Киричевський.

Він також заявив, що не потрібно сподіватися на те, що флот РФ у Чорному морі буде знищено найближчим часом. Цього не станеться навіть до кінця року. Але чим більше кораблів Україна зможе уразити, тим швидше відновиться морський експорт.

"Навіть деякі питання із сусідньої Польщі будуть зняті, тому що якщо ми зможемо самостійно вивозити своє зерно через свої порти, то тертя на тему зерна більше не буде", — експерт.

Іван Киричевський про знищення Чорноморського флоту РФ

Атака на Севастопольський морський завод

У ніч на 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи. Пошкоджень зазнали 2 російські судна — підводний човен "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Мінськ". Пізніше з'явилися супутникові знімки Севастопольського морського заводу до й після удару.

Представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив пошкодження двох ворожих суден — великого десантного корабля "Мінськ" і дизель-електричного підводного човна "Ростов-на-Дону".

В ОК "Південь" заявили, що відновлювати кораблі окупантам ніде, адже завод теж постраждав від атаки.