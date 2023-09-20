Украина взяла курс на уничтожение: Черноморский флот РФ ждут новые "сюрпризы", — эксперт

Военный аналитик Иван Киричевский заявил, что чем больше кораблей Украина сможет поразить, тем быстрее возобновится морской экспорт.

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Очевидно, что Украина взяла курс на уничтожение Черноморского флота РФ. Об этом в интервью "24 каналу" сообщил военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

По его словам, удар по подводной лодке "Ростов-на-Дону" был частью масштабной атаки на главный пункт базирования кораблей РФ в Черном море. Однако основная тяжесть атаки пришлась на судноремонтные мощности. Более того, у россиян еще будут повреждены корабли, а потому необходимо добиться того, чтобы не было места для их ремонта.

Эксперт заявил, что впервые с 1941 года вражеский флот получил настолько масштабные разрушения на собственной базе. Однако за один ход никому не удавалось уничтожить весь флот противника.

"Уничтожали по частям. Если после этого прекрасного эпизода с "Ростовом-на-Дону" случился эпизод, когда наш дрон Sea baby подбил корабль на воздушной подушке "Самум", то могут быть еще разные сюрпризы", — отметил Киричевский.

Он также заявил, что не нужно надеяться на то, что флот РФ в Черном море будет уничтожен в бижайшее время. Этого не произойдет даже до конца года. Но, чем больше кораблей Украина сможет поразить, тем быстрее возобновится морской экспорт.

"Даже некоторые вопросы из соседней Польши будут сняты, потому что если мы сможем самостоятельно вывозить свое зерно через свои порты, то трения на тему зерна больше не будет", – эксперт.

Иван Киричевский об уничтожении Черноморского флота РФ

Атака на Севастопольский морской завод

В ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Повреждения получили 2 российских судна — подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск". Позже появились спутниковые снимки Севастопольского морского завода до и после удара.

Представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил повреждение двух вражеских судов — большого десантного корабля "Минск" и дизель-электрической подводной лодки "Ростов-на-Дону".

В ОК "Юг" заявили, что восстанавливать корабли оккупантам негде, ведь завод тоже пострадал от атаки.