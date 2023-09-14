"Законная цель": Гуменюк оценила повреждения российских кораблей в Севастополе (видео)

По словам пресс-секретаря Сил обороны юга Натальи Гуменюк, большой десантный корабль стал "уже не таким большим". В результате ударов также пострадал Севастопольский завод, поэтому россиянам пока негде ремонтировать поврежденные корабли.

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Российская Федерация вряд ли сможет восстановить десантный корабль "Минск" и подводную лодку "Ростов-на-Дону", которые были повреждены в результате удара ВСУ по Севастополю. Об этом спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила 14 сентября в эфире телемарафона "Единые новости".

"По предварительным оценкам экспертов, из того, что мы уже могли увидеть, скорее всего, большой десантный корабль стал уже не таким большим и вряд ли будет кораблем. То, что касается подводной лодки — повреждения достаточно существенные и восстановление их требует дополнительных производственных мощностей, в частности, которыми и хвастался тот самый судоремонтный завод", — сказала пресс-секретарь.

В результате удара ВСУ, по словам Гуменюк, Севастопольский судоремонтный завод также пострадал. Сейчас россиянам негде ремонтировать свои поврежденные корабли.

Маневры ВМФ РФ в Черном море

Вражеские корабли в Черном море продолжают маневрировать, чтобы спрятаться от возможных атак, ведь районы базирования стали для них не такими безопасными.

"Они сейчас опасаются, что пункты базирования для них уже не так безопасны, как они раньше для себя думали. Сейчас можем наблюдать их рассредоточение по Черному морю. Корабельная группировка держится в районе, который пока считает для себя более-менее безопасным — это на расстоянии 100 морских миль от контролируемого Украиной берега", — пояснила Наталья Гуменюк.

Ситуация с мостами, ведущими в Крым

Как отметила пресс-секретарь, ситуация с ремонтом Крымского моста сложная, поскольку не позволяют погодные условия, а обстановка постоянно напрягается. По ее словам, альтернативные пути логистики, которые пытается использовать враг, отслеживаются украинскими военными.

"Также те мосты, которые называют Чонгарским, Геническим — они также не способны функционировать в полной мощности, они едва выдерживают пассажирские перевозки", — добавила пресс-секретарь.

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Напомним, 13 сентября сообщалось, чем ударили по ВДК "Минск" и подводной лодке РФ в Крыму. Военные объекты РФ в Севастополе считались самыми охраняемыми в Крыму, но дальнобойные ракеты оказались эффективнее.

Кроме того, появились спутниковые снимки Севастопольского морского завода. Обнародованы снимки, сделанные 12 и 13 сентября — до и после атаки на завод. На них видны повреждения одного из судов.