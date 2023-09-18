Битва за Токмак: ЗС РФ нарощують сили та готуються наступати, — експерт (карта)

Росія направляє в Запорізьку область додаткові підрозділи, щоб пізніше спробувати "відсунути" Сили оборони до Роботиного. З одним з формувань країна-агресорка настільки поспішала, що не дала часу навіть на бойове злагодження.

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ЗС РФ перемістили в район міста Токмак у Запорізькій області щонайменше чотири повітряно-десантні дивізії. Найвідоміша з них — так звана "Псковська" 76 повітряно-десантна дивізія. Про це у коментарі в ефірі "24 каналу" 17 вересня повідомив військовий експерт Владислав Селезньов.

З його слів, російське військо накопичує ресурси не лише для протидії контрнаступу, але і для власних майбутніх контратак. Ворог сподівається змінити ситуацію на цьому напрямі, "відсунувши" Сили оборони до села Роботине або навіть північніше.

Місто Токмак та село Роботине на мапі бойових дій Фото: Deep State

"Чи вдасться це ворогу, маю сумніви, бо українська армія діє системно та послідовно", — сказав Селезньов.

Експерт підкреслив, що українські захисники не лише займають рубежі та позиції, але й надійно там закріплюються. Надалі військо тримає контроль над ділянками та працює над стабілізацією ситуації.

"Але ж з усім тим ворог має чимало ресурсів, і він намагатиметься ці ресурси трансформувати в якісь там територіальні здобутки. В будь-якому разі ворог зосередив в межах так званої "СВО" (повномасштабного вторгнення на територію України, — ред.) 420 тисяч своїх вояків", — зазначив Селезньов.

Місто Токмак на мапі бойових дій Фото: Deep State

Він додав, що РФ також переміщує деякі підрозділи зі складу 25 армії. Формування нове та ще не пройшло етап бойового злагодження, але країна-агресорка вже відправляє на передову непідготовлених бійців.

"Звісно, що ці підрозділи зазнають втрат, але кожна вбита російська одиниця зажди пов'язана з неймовірною ратною звитягою наших воїнів", — наголосив експерт.

Коментар військового експерта Владислава Селезньова (про Токмак — з 9:14)

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Британії інформували, що ЗС РФ посилюють оборону навколо тимчасово окупованого Токмака. Російські загарбники розгортають навколо міста додаткові блокпости та протитанкову оборону, а також риють нові траншеї.

12 вересня у Центрі національного спротиву передавали, що росіяни укріплюють оборону стратегічно важливого міста Токмак на Запоріжжі. Там з’являється все більше протитанкових їжаків, блокпостів і оборонних споруд, а також фіксують більше бійців окупаційних військ.