"Нервово намагаються підготувати свої тили": окупанти готуються до оборони Токмака, — ЦНС

В окупованому місті з‘являється все більше протитанкових їжаків, блокпостів та оборонних споруд, а також зростає присутність особового складу ЗС РФ.

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Сили оборони України за останні кілька тижнів просунулися в Запорізькій області. Через це росіяни взялися укріплювати оборону стратегічно важливого міста Токмак. Про це 12 вересня повідомив Центр національного спротиву.

Так, місцеве підпілля й законна Токмацька ВА передає, що в місті з‘являється все більше протитанкових їжаків, блокпостів та оборонних споруд. Також фіксується збільшення кількості особового складу ЗС РФ та військової техніки росіян у місті і районі.

"Окупанти бачать, як Сили оборони просуваються вперед і нервово намагаються підготувати свої тили до активних боїв", — йдеться в повідомленні ЦНС.

Нагадаємо, що Сили оброни просуваються у напрямку Токмака та Волновахи. Населені пункти — вузли залізничних шляхів, які активно використовують ЗС РФ. Міноборони України 11 вересня повідомило не лише про успіхи під Роботиним дорогою на Токмак, а й під Вугледаром дорогою на Волноваху.

Раніше повідомлялося, що росіяни вивозять майно з окупованого Токмака через контрнаступ ЗСУ. За даними підпілля, через складну ситуацію на південному фронті росіяни почали обкрадати підприємства в Запорізькій області.