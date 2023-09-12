"Нервно пытаются подготовить свои тылы": оккупанты готовятся к обороне Токмака, — ЦНС

В оккупированном городе появляется все больше противотанковых ежей, блокпостов и оборонительных сооружений, а также растет присутствие личного состава ВС РФ.

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Силы обороны Украины за последние несколько недель продвинулись в Запорожской области. Из-за этого россияне взялись укреплять оборону стратегически важного города Токмак. Об этом 12 сентября сообщил Центр национального сопротивления.

Так, местное подполье и законная Токмакская ВА передает, что в городе появляется все больше противотанковых ежей, блокпостов и оборонительных сооружений. Также фиксируется увеличение количества личного состава ВС РФ и военной техники россиян в городе и районе.

"Оккупанты видят, как Силы обороны продвигаются вперед и нервно пытаются подготовить свои тылы к активным боям", — говорится в сообщении ЦНС.

Напомним, что Силы обороны продвигаются в направлении Токмака и Волновахи. Населенные пункты — узлы железнодорожных путей, которые активно используют ВС РФ. Минобороны Украины 11 сентября сообщило не только об успехах под Роботиным по дороге на Токмак, но и под Угледаром по дороге на Волноваху.

Ранее сообщалось, что россияне вывозят имущество из оккупированного Токмака из-за контрнаступления ВСУ. По данным подполья, из-за сложной ситуации на южном фронте россияне начали обворовывать предприятия в Запорожской области.