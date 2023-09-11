ВСУ продвигаются к Токмаку и Волновахе: эксперт объяснил, почему это важно (видео)

Российское командование построило сплошную линию фортификаций от Мелитополя до Волновахи вдоль железнодорожных путей. Однако эти фортификации не помешают ВСУ перебить линии снабжения.

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Ветеран российско-украинской войны из батальона им. генерала Кульчицкого Алексей Гетьман рассказал о цели, которой важно достичь Силам обороны в боях на Запорожском отрезке фронта. Между тем Минобороны Украины подтвердило, что успехи на этом участке уже есть: на полтора километра продвинулись у Работино, есть успехи также под Угледаром. Между тем майор запаса объяснил свою точку зрения в эфире портала "Мы — Украина".

По словам Гетьмана, ВСУ направляются в направлении двух ключевых точек — Токмака и Волновахи. Населенные пункты — узлы железнодорожных путей, которые активно используются российским командованием. В частности, сюда направляется ветка из Джанкоя в Крыму, которая в свою очередь получает грузы через пока еще целый Крымский мост. Эти железнодорожные пути — это так называемая "ракетная дорога", по которой россияне получают вооружение, военную технику для ведения боевых действий в Запорожской области.

Эксперт отметил, что враг настроил фортификационных сооружений как раз вдоль этой дороги. Чтобы перерезать ее, ВСУ нужно преодолеть буквально 20 км.

"Когда мы преодолеем эти 20 километров до Токмака и Волновахи, то мы перережем им единственную логистическую артерию", — озвучил Гетман свою позицию.

Контрнаступление ВСУ: детали

На онлайн-карте боевых действий DeepState можно увидеть железнодорожную сеть, которую используют россияне на юге. На карте видно, что грузы по дороге из Джанкоя сначала должны преодолеть 145 км до Мелитополя, затем — 60 км до Токмака, и от Токмака еще 140 км до Волновахи. Расстояние от линии боев до Токмака — 16 км, до Волновахи — 18 км.

Участок железной дороги Джанкой-Волноваха Фото: DeepState

Между тем OSINT-расследователь Brady Africk разработал специальную карту, на которой обозначены фортификации ВС РФ. Карта показывает, что линия фортификаций действительно проходит параллельно железной дороге на расстоянии около 3-5 км от нее.

Фортификации ВС РФ на линии Мелитопопль-Токмак-Волноваха Фото: Brady Africk

Минобороны Украины 11 сентября тем временем сообщило не только об успехах под Работиным по дороге и Токмак, но и под Угледаром по дороге на Волноваху. В частности, стало известно о контратаках ВСУ в направлении села Новомайорское в 40 км к западу от Волновахи.

Напоминаем, на Донецком отрезке фронта бойцы Сил обороны прошли полкилометра по направлению к аэропорту под Донецком. В частности, командование подтвердило освобождение части села Опытное. Между тем на Черном море провели уникальную спецоперацию: удалось закрепиться на так называемых "Вышках Бойко".