"Тактически оставили": оккупанты признали потерю села Работино

По словам главы оккупационной администрации Запорожской области Евгения Балицкого, оборона населенного пункта не представлялась целесообразной, поэтому ВС РФ перешли на холмы и заняли новые высота.

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Российские оккупанты подтвердили выход армии РФ из населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом заявил так называемый "губернатор" захваченного региона Евгений Балицкий в эфире "Соловьев Live".

"Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, <…> в общем-то, не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы", — сказал глава области.

По его словам, Работино почти не существует, это "населенный пункт, который остался только на карте, мы, можно сказать, не контролируем".

"Российские силы заняли главенствующие высоты, украинские же находятся внизу, и такая позиция российскую армию устраивает", — заявил коллаборант.

Напомним, 28 августа Минобороны подтвердило, что украинские войска освободили Работино Пологовского района Запорожской области и продолжают продвижение вперед. По словам заместителя министра Анны Маляр, южное направление является основным для украинских защитников во время контрнаступления.

Бойцы 47 отдельной механизированной бригады рассказали о боях за Работино в Запорожской области. Также освобождение села Работино дает возможность организовать наступление на Токмак.