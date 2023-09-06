"Тактично залишили": окупанти визнали втрату села Роботине

За словами глави окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького, оборона населеного пункту не була доцільною, тому ЗС РФ перейшли на пагорби і зайняли нові висоти.

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Російські окупанти підтвердили вихід армії РФ із населеного пункту Роботине в Запорізькій області. Про це заявив так званий "губернатор" захопленого регіону Євген Балицький в ефірі "Соловйов Live".

"Російська армія залишила, тактично залишила цей населений пункт, тому що триматися на голій площині, коли немає можливості абсолютно вкопатися, <...> загалом не видається доцільним. Тому російська армія відійшла на пагорби", — сказав глава області.

За його словами, Роботине майже не існує, це "населений пункт, який залишився тільки на карті, ми, можна сказати, не контролюємо".

"Російські сили зайняли чільні висоти, українські ж перебувають внизу, і така позиція російську армію влаштовує", — заявив колаборант.

Нагадаємо, 28 серпня Міноборони підтвердило, що українські війська звільнили Роботине Пологівського району Запорізької області та продовжують просування вперед. За словами заступниці міністра Анни Маляр, південний напрямок є основним для українських захисників під час контрнаступу.

Бійці 47 окремої механізованої бригади розповіли про бої за Роботине в Запорізькій області. Також звільнення села Роботине дає можливість організувати наступ на Токмак.