"Відчули дух свободи": бійці "Маґури" розповіли про звільнення Роботино (відео)

Південний напрямок є основним для українських захисників під час контрнаступу, а звільнення села Роботино дає можливість організувати наступ на Токмак.

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Бійці 47 окремої механізованої бригади розповіли, наскільки непростими були бої за Роботино. Відео розмови опублікували у Facebook підрозділу.

За їхніми словами, бої були дуже важкими. Коли у селищі захисники вивішували прапор України, відчували дух свободи. Воїни пʼять днів тому встановили український прапор на школі в селі Роботино.

"Треба зціпити зуби, зробити висновки та працювати далі, бо війна ще не закінчилася", – кажуть бійці 47 окремої механізованої бригади.

Один із захисників розповів, що ці результати мотивує для подальшого руху. Вони бачать, що це можливо.

"Для нас це була історична подія, яка підійме дух наших бійців", — пояснили вони.

Звільнення Роботино: наступ ЗСУ

У Міноборони 28 серпня підтвердили, що українські війська звільнили Роботино. Зі слів заступниці міністра Ганни Маляр, південний напрямок є основним для українських захисників під час контрнаступу. Уже було окреслено наступні цілі.

Російські окупанти, попри втрату населених пунктів, чинять шалений опір. Триває мінування територій, спорудження бетонних укріплень, а також перекидання додаткової сили до ліній оборони. Однак це не заважає українським захисникам вибивати їх із позицій і проводити тим самим успішні дії.

Фото: Deep State

Нагадаємо, 28 серпня аналітики ISW розповіли, чим обернеться прорив першої лінії оборони. Аналітики зазначають, що російські окупанти збільшили кількість авіаційних атак на Мелітопольському напрямку, щоб "перекрити" ними малу кількість військ, призначених для другої лінії оборони.