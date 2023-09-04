"Спрацювало під Роботиним": експерти пояснили, чому ЗСУ наступають малими групами

Через значні фортифікації з боку ЗС РФ, наступати великими групами з бронетехнікою — не ефективно. Тому ЗСУ йдуть у бій малими штурмовими групами. Військові експерти розповіли Фокусу про переваги такої тактики на даному етапі війни.

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ЗСУ під час контрнаступу спираються на тактику застосування малих штурмових груп, які складаються з 8-10 солдатів. Військові буквально вибивають у противника кожен будинок, захоплюючи невеликі ділянки, які є опорними пунктами російських окупантів.

"Знаю, що з боку західних партнерів були претензії. Вони вважали, що прорив потрібно здійснювати великими операціями. Як я розумію, з нашого боку інше бачення. Після першої спроби великого наступу в червні, з'ясувалося, що великі групи не працюють. Через значні фортифікації з боку РФ великою бронетехнікою наступати не ефективно. Тому було знайдено іншу тактику — вести наступ невеликими групами, прогризатися через мінні поля. Вона була оптимізована під озброєння, яке в нас є, і спрацювала під Роботиним. З моєї точки зору, вона дієва, поки немає авіації. З'явиться авіація — буде інша тактика", — каже Фокусу військовий експерт Олексій Їжак.

Тактику малих груп на фронті застосовують не тільки ЗСУ, а й російська армія, зазначає в бесіді з Фокусом військовий експерт Петро Черник. За його словами, вона дієва в тих випадках, коли противник побудував розгалужену лінію оборони.

"Усі, хто займаються військовою справою, постійно навчаються. Тактику малих груп використовуємо і ми, і противник, оскільки вона дієва. Коли противник побудував дуже серйозні розгалужені лінії оборони, де багато окопів, тунелів, бліндажів — неможливо рухатися великими підрозділами. Це не Друга світова, коли величезний вал людей рухався, і з кулеметів їх косили, доки піхотинець не добігав до окопу супротивника і не закидав його гранатами", — каже Черник.

У минулому ПВК "Вагнер" використовували тактику малих груп у Сирії на невеликих операціях, але не завжди успішно, зазначає Їжак. Можливо, подібним чином вони діяли також під Бахмутом.

"Не виключаю, що вони могли використати таку тактику під Бахмутом, але тільки тому, що російська авіація не могла там, ймовірно, працювати на повну силу, і діяла за лінією фронту. Наш противник зараз діє точно так само — йде тактична рубка на полі бою", — зазначає експерт.

Петро Черник підкреслює, що успіху в застосуванні такої тактики домагається той, хто краще екіпірований на рівні окремого солдата.

"Ми випереджаємо противника — у нас кращі бронежилети, шоломи, більше гранат, персональні радіостанції, а ми маємо вміння всім цим користуватися", — резюмує експерт.

Фокус раніше писав про те, як просувається контрнаступ ЗСУ. Військові аналітики впевнені, що біля села Роботине найближчим часом Сили оборони України звільнять кілька населених пунктів, а на Бердянському напрямку ЗС РФ не допоможуть навіть частини 41-ї загальновійськової армії.

Також Фокус розповідав, що, за інформацією ЗМІ, заклики до переговорів з боку західних союзників посилюватимуться, якщо ЗСУ в рамках контрнаступу на півдні не зможуть прорвати всі три лінії оборони РФ до початку сезону дощів.