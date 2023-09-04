"Сработало под Работино": эксперты объяснили, почему ВСУ наступают малыми группами

Из-за значительных фортификаций со стороны ВС РФ, наступать большими группами с бронетехникой — не эффективно. Поэтому ВСУ идут в бой малыми штурмовыми группами. Военные эксперты рассказали Фокусу о преимуществах такой тактики на данном этапе войны.

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ВСУ в ходе контрнаступления опираются на тактику применения малых штурмовых групп, которые состоят из 8-10 солдат. Военные буквально выбивают у противника каждый дом, захватывая небольшие участки, являющиеся опорными пунктами российских оккупантов.

"Знаю, что со стороны западных партнеров были претензии. Они считали, что прорыв нужно осуществлять большими операциями. Как я понимаю, с нашей стороны другое видение. После первой попытки большого наступления в июне, выяснилось, что большие группы не работают. Из-за значительных фортификаций со стороны РФ большой бронетехникой наступать не эффективно. Поэтому была найдена другая тактика — вести наступление небольшими группами, прогрызаться через минные поля. Она была оптимизирована под вооружение, которое у нас есть, и сработала под Работино. С моей точки зрения, она действенная, пока нет авиации. Появится авиация — будет другая тактика", — говорит Фокусу военный эксперт Алексей Йижак.

Тактику малых групп на фронте применяют не только ВСУ, но и российская армия, отмечает в беседе с Фокусом военный эксперт Петр Черник. По его словам, она действенная в тех случаях, когда противник построил разветвленную линию обороны.

"Все, кто занимаются военным делом, постоянно обучаются. Тактику малых групп используем и мы, и противник, так как она действенная. Когда противник построил очень серьезные разветвленные линии обороны, где много окопов, тоннелей, блиндажей — невозможно двигаться большими подразделениями. Это не Вторая мировая, когда огромный вал людей двигался, и с пулеметов их косили, пока пехотинец не добегал до окопа противника и не закидывал его гранатами", — говорит Черник.

В прошлом ЧВК "Вагнер" использовали тактику малых групп в Сирии на небольших операциях, но не всегда успешно, отмечает Йижак. Возможно, подобным образом они действовали также под Бахмутом.

"Не исключаю, что они могли использовать такую тактику под Бахмутом, но только потому, что российская авиация не могла там, вероятно, работать в полную силу, и действовала за линией фронта. Наш противник сейчас действует точно также — идет тактическая рубка на поле боя", — отмечает эксперт.

Петр Черник подчеркивает, что успеха в применении такой тактики добивается тот, кто лучше экипирован на уровне отдельного солдата.

"Мы опережаем противника — у нас лучше бронежилеты, шлемы, больше гранат, персональные радиостанции, а мы умение всем этим пользоваться", — резюмирует эксперт.

Фокус ранее писал о том, как продвигается контрнаступление ВСУ. Военные аналитики уверены, что возле села Работино в ближайшее время Силы обороны Украины освободят несколько населенных пунктов, а на Бердянском направлении ВС РФ не помогут даже части 41-й общевойсковой армии.

Также Фокус рассказывал, что, по информации СМИ, призывы к переговорам со стороны западных союзников будут усиливаться, если ВСУ в рамках контрнаступления на юге не смогут прорвать все три линии обороны РФ к началу сезона дождей.