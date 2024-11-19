"Западные партнеры не позволили": Харьковское контрнаступление 2022 могло завершить войну — офицер (видео)

По словам командира подразделения разведки ВСУ Дениса Ярославского, западные партнеры не позволили войне закончиться. У ВСУ были планы зайти в Белгородскую область.

Контрнаступление в Харьковской области могло завершить войну, но западные партнеры не позволили украинским защитникам это сделать. Об этом командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский заявил в комментарии телеканалу "Київ".

Харьковское контрнаступление 2022 могло завершить войну

"Я уверен, что мы могли завершить войну, но, к сожалению, она продолжается. План президента — это действительно наш шанс на единство и окончание войны", — сказал он.

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Офицер ВСУ сообщил, что вместе с побратимами прошел с боями от Балаклеи до Изюма, и 10 сентября 2022 года ВСУ вошли в город Харьковской области, который уже на следующий день объявили освобожденным.

"Действительно, это контрнаступление могло привести к завершению войны, я об этом говорил много раз. Но наши партнеры не дали этого сделать по своим соображениям", — отметил Ярославский.

По его словам, у ВСУ были планы зайти в Белгородскую область.

В сентябре 2022 года Силы обороны Украины в течение недели освободили практически всю Харьковскую область. В Кремле не сразу признали отступление, но через несколько недель Минобороны РФ заявило о "перегруппировке" своих войск из Харьковской области.

Напомним, что 48 ОШБ стабилизировал фронт в Макаровке после штурма российских войск из Старомайорска, продолжавшегося несколько дней с 10 ноября.

Также Фокус в своем материале объяснял, как "План стойкости" Зеленского "омолодит" ВСУ. Военные открыто признают, что костяк армии состоит из мобилизованных старше 40 лет с "букетом заболеваний", а молодое поколение не спешит воевать из-за "советчины" в армии и несправедливого отношения властей.