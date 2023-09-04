К Бердянску за два месяца: эксперты рассказали о новых прорывах ВСУ на юге

Силы обороны Украины с каждым днем контрнаступления усиливают давление на линии снабжения врага, но россияне контратакуют. Возле села Работино в ближайшее время ВСУ освободят несколько населенных пунктов, а на Бердянском направлении ВС РФ не помогут даже части 41-й общевойсковой армии, уверены военные аналитики.

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Российская армия вела безуспешные наступательные действия на Запорожском направлении в районе села Приютное. В районах Малой Токмачки, Новоданиловки и Работиного Запорожской области оккупанты нанесли авиаудары, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины 4 сентября в ежедневной сводке.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в том числе Левадное, Малиновка, Красное, Волшебное, Пятихатки, Гуляйпольское, Орехов и Каменское Запорожской области.

Газета The New York Times 12 августа писала о продвижении ВСУ на юге через восточное село Старомайорское к оккупированному Бердянску и на запад в сторону Мелитополя. А 16 августа стало известно об освобождении поселка Урожайное в Донецкой области. Если ВСУ удастся прорваться через данный населенный пункт, они окажутся в 50 милях от двух крупнейших портовых городов — Бердянска и Мариуполя, говорили западные аналитики.

"С каждой милей продвижения, украинские силы оказывают все большее давление на российские линии снабжения", — указывает издание.

ВСУ могут оказаться в 50 милях от Бердянска и Мариуполя. Карта Deep State

К Бердянску за два месяца

В конце августа Силы обороны Украины заявили о контратаках россиян возле Старомайорского. По мнению спикера пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, данные атаки устраивались для отвлечения части подразделений ВСУ. Возможно, российские командиры не докладывали "наверх" о потерях позиций и пытаются их вернуть.

Штупун подчеркивал, что неупоминание о продвижении ВСУ на Бердянском направлении в сводках Генштаба не означает отсутствие успехов. Украинские бойцы ведут плановую боевую работу и скоро предвидятся успехи.

По мнению военного эксперта, координатора группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, контратаки россиян — обычное явление в продолжающемся контрнаступлении ВСУ. Силы обороны Украины продолжают движение по левому флангу трассы 0408 между Новопрокоповкой и Вербовым.

"Схожая ситуация наблюдается на юге Бахмута. ВСУ проводят пошаговое наступление, а ВС РФ постоянно пытаются остановить их контратаками. Масштабных атак врага не видно, они сконцентрировали ресурсы для обороны и затягивания войны", — объяснил он Фокусу.

Возле села Очеретоватое Запорожской области ВС РФ разместили 71-й мотострелковый полк, усиленный батальонами "БАРС". В районе Вербового они на юго-восточном секторе разместили тактическую группу 1429-го мотострелкового полка из состава территориальных войск, 417-й и 100-й отдельный разведбатальон, добавил Коваленко.

Отбить село Работино оккупанты не смогут и в ближайшее время потеряют контроль еще над несколькими селами в этом секторе, полагает эксперт.

Военное командование РФ перебросит для удержаний позиций на Бердянском направлении части 41-й общевойсковой армии из состава центрального военного округа, считает полковник ВСУ и летчик-испытатель Роман Свитан.

"ВСУ точно нечего бояться. Резервы для остановки нашего контрнаступления заканчиваются. В районе Купянска они еще как-то могут наступать за счет близости к России. Можно сказать, что больше половины оборонных ресурсов россиян украинская армия вскрыла. За полтора-два месяца можно выйти и на подступы к Бердянску", — прогнозирует военный в беседе с Фокусом.

Если одна колонна выйдет из Орехова, а вторая — из Времьевского выступа между Мариуполем, Бердянск окажется в оперативном окружении, заключил Свитан.

Напомним, что 2 сентября во временно оккупированном Бердянске прогремел взрыв. ВС РФ заявлял о "ликвидации всех целей", но позже уточняли данные.

Фокус 18 августа писал, что во временно оккупированном Мариуполе наблюдали движение военной техники ВС РФ в сторону Бердянска. Почти 20 грузовиков везли снаряжение и личный состав.