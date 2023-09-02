"Очень громкий взрыв": в Бердянске отработала российская ПВО, — соцсети (фото)

В захваченном ВС РФ городе прогремел взрыв. Российские оккупанты заявили, что сбили "все воздушные цели", но "информация уточняется".

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Во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области прогремел взрыв. Об этом в 14:02 проинформировал местный телеграм-канал.

"Очень громкий взрыв в Бердянске", — говорится в сообщении.

Чуть позже авторы контента опубликовали фото со следами объекта в небе.

"Работает российское ПВО", — написали они.

Фото: Скриншот Фото: Соцсети Фото: DeepStateMAP

Взрыв в Бердянске: реакция российских оккупантов

Российская оккупационная "администрация" Бердянска заявила о работе ПВО в 14:00.

"По предварительной информации оперативных служб, все воздушные цели поражены, пострадавших и разрушений нет. Информация уточняется", — добавили захватчики.

Публикация оккупационной "администрации" Бердянска от 2 сентября Фото: Скриншот

Местные жители высмеяли заявление из-за того, что оккупанты уже сообщили о якобы успешной ликвидации всех целей, но еще "уточняют" какую-то "информацию".

"Похоже они взяли тактику: сначала делать заявления, а потом выяснять", — говорится в публикации.

Взрыв в Бердянске подтвердил мэр Мелитополя

Городской голова Мелитополя Иван Федоров подтвердил со ссылкой на местных, что в захваченном Бердянске прогремел взрыв.

"Бердянцы сообщают о громком взрыве. Уточняем детали", — написал он.

Публикация Ивана Федорова от 2 сентября Фото: Скриншот

Напомним, утром 2 сентября взрыв прогремел в Кривом Роге. Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что местные слышали успешную работу сил ПВО. Защитники сбили вражеский беспилотник.

Также 2 сентября пресс-служба ГУР опубликовала кадры с уничтожением российской военной техники. Разведчики совместно со спецназовцами ликвидировали станцию "Купол" и ЗРК "Бук" оккупантов в Луганской области.