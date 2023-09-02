"Очень громкий взрыв": в Бердянске отработала российская ПВО, — соцсети (фото)
В захваченном ВС РФ городе прогремел взрыв. Российские оккупанты заявили, что сбили "все воздушные цели", но "информация уточняется".
Во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области прогремел взрыв. Об этом в 14:02 проинформировал местный телеграм-канал.
"Очень громкий взрыв в Бердянске", — говорится в сообщении.
Чуть позже авторы контента опубликовали фото со следами объекта в небе.
"Работает российское ПВО", — написали они.
Взрыв в Бердянске: реакция российских оккупантов
Российская оккупационная "администрация" Бердянска заявила о работе ПВО в 14:00.
"По предварительной информации оперативных служб, все воздушные цели поражены, пострадавших и разрушений нет. Информация уточняется", — добавили захватчики.
Местные жители высмеяли заявление из-за того, что оккупанты уже сообщили о якобы успешной ликвидации всех целей, но еще "уточняют" какую-то "информацию".
"Похоже они взяли тактику: сначала делать заявления, а потом выяснять", — говорится в публикации.
Взрыв в Бердянске подтвердил мэр Мелитополя
Городской голова Мелитополя Иван Федоров подтвердил со ссылкой на местных, что в захваченном Бердянске прогремел взрыв.
"Бердянцы сообщают о громком взрыве. Уточняем детали", — написал он.
Напомним, утром 2 сентября взрыв прогремел в Кривом Роге. Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что местные слышали успешную работу сил ПВО. Защитники сбили вражеский беспилотник.
Также 2 сентября пресс-служба ГУР опубликовала кадры с уничтожением российской военной техники. Разведчики совместно со спецназовцами ликвидировали станцию "Купол" и ЗРК "Бук" оккупантов в Луганской области.