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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Дуже гучний вибух": у Бердянську відпрацювала російська ППО, — соцмережі (фото)

ППО, робота ППО
Фото: Скрин відео | У Бердянську пролунав вибух (ілюстративне фото)

У захопленому ЗС РФ місті прогримів вибух. Російські окупанти заявили, що збили "усі повітряні цілі", але "інформація уточнюється".

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У тимчасово окупованому Бердянську в Запорізькій області пролунав вибух. Про це о 14:02 проінформував місцевий телеграм-канал.

"Дуже гучний вибух у Бердянську", — йдеться в повідомленні.

Трохи пізніше автори контенту опублікували фото зі слідами об’єкта у небі.

"Працює російське ППО", — написали вони.

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Фото: Скриншот
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Фото: Соцмережi
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Фото: DeepStateMAP

Вибух у Бердянську: реакція російських окупантів

Російська окупаційна "адміністрація" Бердянська заявила про роботу ППО о 14:00.

"За попередньою інформацією оперативних служб, всі повітряні цілі уражені, постраждалих та зруйновань немає. Інформація уточнюється", — додали загарбники.

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Публікація окупаційної "адміністрації" Бердянська від 2 вересня
Фото: Скриншот

Місцеві мешканці висміяли заяву через те, що окупанти вже повідомили про нібито успішне збиття усіх цілей, але ще "уточнюють" якусь "інформацію".

"Схоже вони взяли тактику: спочатку робити заяви, а потім зʼясовувати", — зазначено у публікації.

Вибух у Бердянську підтвердив мер Мелітополя

Міський голова Мелітополя Іван Федоров підтвердив з посиланням на місцевих, що у захопленому Бердянську пролунав вибух.

"Бердянці повідомляють про гучний вибух. Уточнюємо деталі", — написав він.

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Публікація Івана Федорова від 2 вересня
Фото: Скриншот

Нагадаємо, зранку 2 вересня вибух пролунав у Кривому Розі. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що місцеві чули успішну роботу сил ППО. Захисники збили ворожий безпілотник.

Також 2 вересня пресслужба ГУР опублікувала кадри зі знищенням російської військової техніки. Розвідники спільно зі спецпризначенцями ліквідували станцію "Купол" та ЗРК "Бук" окупантів у Луганській області.