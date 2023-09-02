Вдарили дронами: ГУР та спецпризначенці "знешкодили" російські "Купол" і "Бук" (відео)

Ворожі цілі рухались ґрунтовими дорогами в окупованій частині Луганської області, коли були помічені захисниками. Внаслідок атак дронів-камікадзе за один день російські армійці втратили три одиниці техніки.

Related video

Розвідники спільно зі спецпризначеннями ліквідували у Луганській області ворожу техніку. Кадрами успішних операцій поділилась 2 вересня у соцмережах пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Повідомляється, що подія на полі бою сталася ще 30 серпня. Тоді співробітники ГУР у співпраці з бійцями окремого закону спецпризначення "Омега" на захопленій ворогом частині Луганщини знищили три одиниці техніки ЗС РФ.

Російські загарбники залишились без:

станції виявлення цілей 9С18 "Купол";

пуско-заряджальної установки ЗРК 9К37;

зенітно-ракетного комплексу "Бук".

"Ворожу військову техніку виявили під час її пересування ґрунтовими дорогами поза населеним пунктом, після чого по цілях завдали ударів дронами-камікадзе", — розповіли в українській розвідці.

Нагадаємо, за даними Forbes, впродовж серпня 2023 року Сили оборони України знищили російську техніку на 1,2 мільярда доларів. Зокрема, ЗС РФ втратили кілька бомбардувальників та військово-транспортних літаків.

1 вересня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що нині Україна тестує далекобійну і високоточну зброю. З його слів, зброя "надзвичайно якісна", ефективна та сучасна. Представник розвідки підкреслив, що результати випробовувань "обнадійливі та позитивні", але дослідження тривають.