Ударили дронами: ГУР и спецназовцы "обезвредили" российские "Купол" и "Бук" (видео)

Вражеские цели двигались по грунтовым дорогам в оккупированной части Луганской области, когда были замечены защитниками. В результате атак дронов-камикадзе за один день российские армейцы потеряли три единицы техники.

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Разведчики совместно со спецназом ликвидировали в Луганской области вражескую технику. Кадрами успешных операций поделилась 2 сентября в соцсетях пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что событие на поле боя произошло еще 30 августа. Тогда сотрудники ГУР в сотрудничестве с бойцами отдельного закона спецназначения "Омега" на захваченной врагом части Луганщины уничтожили три единицы техники ВС РФ.

Российские захватчики остались без:

станции обнаружения целей 9С18 "Купол";

пуско-заряжающей установки ЗРК 9К37;

зенитно-ракетного комплекса "Бук".

"Вражескую военную технику обнаружили во время ее передвижения по грунтовым дорогам вне населенного пункта, после чего по целям нанесли удары дронами-камикадзе", — рассказали в украинской разведке.

Напомним, по данным Forbes, в течение августа 2023 года Силы обороны Украины уничтожили российскую технику на 1,2 миллиарда долларов. В частности, ВС РФ потеряли несколько бомбардировщиков и военно-транспортных самолетов.

1 сентября представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что сейчас Украина тестирует дальнобойное и высокоточное оружие. По его словам, оружие "чрезвычайно качественное", эффективное и современное. Представитель разведки подчеркнул, что результаты испытаний "обнадеживающие и положительные", но исследования продолжаются.