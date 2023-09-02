У серпні українці знищили техніку РФ на $1,2 мільярда, — Forbes (інфографіка)

Як зазначають журналісти, наприкінці місяця Україна провела серію успішних атак у глибокий тил Росії, чим завдала країні-агресору істотної шкоди.

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У серпні 2023 року Сили оборони України знищили техніку Російської Федерації на 1,2 мільярда доларів. Про це йдеться в публікації Forbes від 1 вересня.

Повідомляється, що українські сили провели наприкінці місяця низку успішних операцій у тилу ворога, унаслідок яких країна-агресор втратила кілька бомбардувальників, військово-транспортних літаків та іншу дорогу техніку.

Минулого місяця атак зазнали три російські авіабази та два місця дислокації систем ППО і РЛС. У підсумку Росія втратила двох бомбардувальників Ту-22М3, чотири військово-транспортні літаки Іл-76, зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф" і радіолокаційну станцію "Предел-Э".

Втрати російської армії Фото: Forbes

Автори статті підкреслили, що Україна переважно використовувала у своїх атаках безпілотники, які коштують у кілька разів дешевше, ніж знищена ними російська військова техніка.

Журналісти також згадали про те, що нова українська зброя випереджає за низкою параметрів російські розробки.

Нагадаємо, що за даними ВВС від 30 серпня, від початку поточного року на території Росії та окупованого Криму було зафіксовано понад 190 атак із використанням безпілотних літальних апаратів.

Колишній керівник Головного управління військової розвідки Фінляндії Пекка Товері зазначив, що найуспішнішою операцією за весь період конфлікту стала атака безпілотних літальних апаратів на аеродром у Пскові.

За словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, на аеродромі в Пскові було знищено чотири військово-транспортні літаки Іл-76.