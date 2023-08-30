Скільки разів дрони атакували Росію і Крим у 2023 році: експерти провели підрахунок

За даними журналістів, останні атаки, які були спрямовані принаймні на шість російських регіонів, являють собою найбільш великомасштабні події у 2023 році.

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З початку поточного року на території Росії та окупованого Криму було зафіксовано понад 190 атак із використанням безпілотних літальних апаратів. При цьому наймасштабніша була зафіксована в ніч на 30 серпня. Про це стало відомо з аналізу BBC Verify.

Для підрахунку даних було враховано повідомлення, опубліковані в російських ЗМІ.

У джерелі також наголошується, що нічні атаки 30 серпня є наймасштабнішими, які були зафіксовані з початку року — безпілотники завдали ударів щонайменше по шести регіонах Росії з півдня на північний захід.

Скільки разів дрони атакували Росію і Крим Фото: ВВС

Що відомо про останні обстріли окупованого Криму та РФ

Останнім часом дедалі частіше надходять повідомлення про вибухи в окупованому Криму. У більшості випадків вони пов'язані з успішними ударами наших ЗСУ по накопиченню живої сили, техніці та складах противника.

30 серпня представник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в районі Севастопольської бухти нібито відбувається відбиття атаки безпілотників із моря. У Нахімовському районі Севастополя було чути звуки вибухів і стрілянини. За даними місцевих пабліків, до БПЛА приєдналися морські дрони.

У ніч на 30 серпня стало відомо, що в російському місті Пскові прогриміли вибухи. Під ударом могла опинитися Черехінська військова база.

Згодом росіяни заявили про масштабну атаку БПЛА. Вибухи зафіксували на території Московської, Калузької, Рязанської, Орловської, Брянської та Псковської областях Росії. Окупанти також розповіли, що атака дронів сталася і по Севастопольській бухті.

Розвідка 30 серпня підтвердила знищення чотирьох Іл-76. Після серії вибухів на стратегічному об'єкті весь повітряний трафік у міжнародному аеропорту Пскова було скасовано. Вартість одного Іл-76, залежно від модифікації, може становити 5 млрд рублів.

29 серпня повідомлялося, що керівництво Чорноморського флоту РФ затопило кілька суден біля Кримського мосту, щоб захиститися від атак морських безпілотників.

А 28 серпня влада Москви поскаржилася на нову атаку БПЛА. За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, безпілотник знищили на підльоті до Москви, він упав у сусідніх Люберцях. Міноборони РФ традиційно звинуватило Україну в "теракті".