Атаки на Кримський міст: Україна створює розумні технології, РФ відповідає стратегією 200-річної давнини, — ЗМІ

За словами британського військового аналітика Майкла Кларка, затоплення кораблів — імовірно, найкраще, що є у РФ для захисту Кримського мосту від морських безпілотників.

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Керівництво Чорноморського флоту РФ затопило кілька суден біля Кримського мосту, щоб захиститися від атак морських безпілотників. Про це повідомляє Sky News.

На супутникових знімках, які опублікували журналісти, видно низку з шести темних об'єктів. Вони з'явилися протягом семи днів на однаковій відстані один від одного. У пресслужбі ГУР минулого тижня розповіли, що Росія планувала затопити щонайменше шість плавзасобів біля мосту — і створити свого роду захисну лінію.

Між затонулими поромами мають бути присутні бонові загородження.

Затоплення кораблів біля Кримського мосту: супутникові знімки Затоплення кораблів біля Кримського мосту: супутникові знімки Затоплення кораблів біля Кримського мосту: супутникові знімки Затоплення кораблів біля Кримського мосту: супутникові знімки

На кадрах за 19 серпня, на південь від мосту не видно жодних об'єктів, але вже 21 серпня з'являються два плавзасоби.

Через два дні, 23 серпня, на поверхні води з'явилося ще одне судно.

До 26 серпня на супутникових знімках шість об'єктів (завдовжки приблизно по 30 метрів) і в однакових положеннях потемніли. Експерти вважають, що це може свідчити про те, що вони перебувають під водою.

На думку колишнього керівника аналітичного центру Royal United Services Institute (RUSI) з безпеки та оборони Майкла Кларка, використання таких блокувальних суден у стратегічному місці, щоб створити фізичну перешкоду, — вельми поширена оборонна стратегія. Але ЗС РФ уперше вдалися до цього з початку вторгнення в Україну.

"Площа досить велика, тому знадобилося б кілька суден, а між ними якісь загородження. Це можуть бути сталеві ланцюги, які б зупиняли будь-який зустрічний рух", — пояснив Кларк.

Він додав, що затоплені судна — ймовірно найкраще, що є в арсеналі захисних засобів ЗС РФ для протидії морським безпілотникам.

"Українці розробили розумну технологію, а Росія застосовує стратегію 200-річної давнини і топить кораблі — стара відповідь на нову загрозу", — пояснив він.

Затоплені кораблі біля узбережжя Криму

Подібне вже відбувалося в історії Криму. У 1854-55 рр. було затоплено десятки кораблів, щоб зробити Севастопольську бухту недоступною для англо-французького флоту і захистити Севастополь. Спочатку затопили сім застарілих фрегатів, за ними послідувало кілька інших. Пам'ятник затопленим кораблям вважається емблемою портового міста.

Нагадаємо, що росіяни топлять пороми, щоб захистити Кримський міст. Опубліковано супутникові знімки.

Також повідомлялося, що, на думку Кирила Буданова, затоплення кораблів не допоможе зупинити удари по Кримському мосту.