Росіяни топлять пороми, щоб захистити Кримський міст: з'явилися супутникові знімки

За даними OSINT-аналітика H I Sutton, росіяни затопили п'ять плавзасобів перед західним підходом до незаконної конструкції.

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Росія вживає заходів для гарантування безпеки незаконно зведеного Кримського мосту, топлячи пороми як захист від можливих атак морських дронів Сил оборони України. Про це повідомив OSINT-аналітик H I Sutton у соцмережі X (Twitter)

H I Sutton поділився супутниковими знімками, на яких видно, як російські окупанти створюють водні перешкоди на західних підходах до мосту у відповідь на атаки надводних дронів.

"Росія розмістила судна, що блокують, на західних підходах до Керченського мосту після атаки українських ВМС. Повідомляється, що це затонулі пороми", — йдеться в його повідомленні.

За даними аналітика, супутникові знімки показують, що російська сторона вжила заходів зі зміцнення захисту мосту. Загородження з поромів планують використовувати як перешкоду для забезпечення додаткової безпеки перед Кримським мостом. Загалом на фото зазначено 5 затоплених суден.

Раніше українська військова розвідка попереджала про плани загарбників затопити щонайменше шість плавзасобів цього типу, щоб створити захисну зону перед мостом. Між цими затопленими поромами росіяни припускають встановити бонові загородження для додаткового захисту.

Нагадаємо, 24 серпня повідомлялося, що третина морських дронів України вражають цілі, і це проблема для РФ. За словами Буданова, бувають випадки, коли дрон знищують поруч із російським кораблем, і тоді корабель іде "на тривалий ремонт".

Нагадаємо також, унаслідок вибуху, спричиненого атакою морського дрона, на Кримському мосту 17 липня було пошкоджено проліт автомобільної частини конструкції.