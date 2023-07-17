На Кримському мосту пролунали вибухи: повідовмляють про загиблих та постраждалих (фото, відео)

За повідомленнями росЗМІ, по мосту нібито вдарили ЗСУ. Унаслідок вибуху загинуло щонайменше двоє людей, ще одна постраждала. Рух мостом зупинено.

Related video

На Кримському мосту пролунали вибухи. Про це в понеділок, 17 липня, повідомляє російське медіа Shot.

Так, згідно з повідомленнями російських ЗМІ, є загиблі та постраждалі. До місця події намагаються під'їхати екстрені служби, однак на мосту виникли кілометрові затори, що ускладнює рух.

Місцева влада сформувала оперативний штаб у зв'язку з НП. РосЗМІ стверджують, що по мосту завдали удару Сили оборони України. В українському командуванні поки не коментували інцидент.

Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов закликав жителів і гостей окупованого півострова утриматися від поїздок через міст і з метою безпеки вибирати альтернативний маршрут через нові регіони.

"На Кримському мосту зупинено рух: сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю. Працюють правоохоронні органи та всі відповідальні служби. Проговорив із міністром транспорту Російської Федерації Віталієм Геннадійовичем Савельєвим, вживаються заходи для відновлення ситуації", — написав Аксьонов.

Рух на мосту зупинено. Також не працює переправа через Керченську протоку.

РосЗМІ також повідомляють, що один із прольотів мосту обвалився і, за попередніми даними, загинули двоє людей, ще одна дістала поранення.

Інформацію про кількість постраждалих і наявність пошкоджень уточнюють.

Нагадаємо, 14 липня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що поверне півострів Крим, навіть якщо західні партнери будуть проти.