"Мене ніхто не зупинить": Залужний пообіцяв повернути Крим, навіть якщо Захід буде проти

За словами головнокомандувача ЗСУ, перемога — це більше, ніж повернення всіх окупованих територій. Залужний хоче зробити настільки сильну армію, щоб ніхто більше не нападав на Україну.

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що поверне півострів Крим, навіть якщо західні партнери будуть проти. Про це пише видання The Washington Post.

"Щойно в мене будуть засоби, я що-небудь зроблю. Мені наплювати — мене ніхто не зупинить", — сказав Залужний.

Крім того, він також обурився тим, що західні союзники проти того, щоб Україна завдавала ударів по території РФ західною зброєю. Залужний сказав, що в такому разі, ЗСУ битимуть по окупантах на їхній території зброєю українського виробництва.

"Це наша проблема, і нам вирішувати, як убити цього ворога. На війні ворога можна і потрібно вбивати на його території. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати своєю. Але рівно стільки, скільки необхідно", — сказав Залужний.

Головнокомандувач вважає, що Україні не вистачає озброєнь

Видання пише, що проведення контрнаступу ЗСУ з метою повернути собі території, завдати поразки Росії й звести до мінімуму втрати вимагає ресурсів. Їх, за словами Залужного, в України поки не вистачає. Наприклад, винищувачі F-16 не з'являться в українських Повітряних сил до кінця цього року.

За словами журналістів, ті "кайданки", які на Залужного вдягнув Захід, спонукали українського генерала замислитися над майбутнім армії — над тим, як зробити країну настільки сильною, щоб ніхто не наважився знову напасти на неї.

За словами Залужного, що більше Україна зможе стріляти, сковуючи російські сили, то менше втрат вона зазнає. Однак Київ ще дуже залежний від західних боєприпасів.

Що таке "перемога" для Залужного

Головнокомандувач ЗСУ розраховує, що і після війни він буде зайнятий. Його концепція перемоги — це більше, ніж просто відновлення повної територіальної цілісності.

"Перемога буде тоді, коли в нас буде армія — можливо, навіть чимала, — яка гарантуватиме безпеку дітей, що зараз їздять у візочках, щоб вони росли, знаючи, що такого більше не повториться", — Залужний.

Нагадаємо, що 13 липня Залужний показав удари українського "Граду" по військах РФ. Бійці реактивної артилерії 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського здійснюють цілодобове чергування.