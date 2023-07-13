"Працюють на перемогу": Залужний показав удари українського "Града" по військах РФ (відео)

Бійці реактивно артилерії 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського здійснюють цілодобове чергування.

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Воїни реактивної артилерії й надалі боронять Україну від загарбників та наближають перемогу над ворогом. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram повідомив подробиці.

Він оцінив роботу розрахунку РСЗВ "Град" 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. З його слів, бійці цілодобово на бойовому чергуванні.

"Артилеристи невтомно працюють на Перемогу: заради рідних і близьких, заради мирного майбутнього наших дітей", – зазначив Залужний у дописі.

РСЗВ "Град" у ЗСУ

Реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" активно використовуються українськими захисниками у війні з Росією. Так, у червні бійці окремої реактивної батареї 14 Штурмова Бригада Нацгвардії "Червона Калина" інтенсивно готуються до наступальних дій та провели бойові стрільби.

Заняття були організовані на одному з полігонів у визначених місцях для важкої техніки та озброєння. Цілі, у які влучали українські артилеристи, розташовувалися на відстані майже 10 та 20 кілометрів.

Спершу гвардійці орієнтують бойову техніку на місцевості по бусолі, а згодом роблять більш точні наведення на ціль вже на самій установці "Град". Після наведення лунають постріли, а згодом мішень уражена.

Нагадаємо, на початку липня в районі Бахмута українська артилерія знищила три "Гради". Вся техніка, яку російські загарбники особливо не ховали, була знищена після проведення спеціальної розвідки в тилу ворога.

Також 5 липня ЗСУ застосували Krab і уразили район зосередження "Градів" поблизу Бахмута. Бійці відзначили день створення підрозділу ефективним влучанням у російську техніку на одній з найважчих ділянок фронту.