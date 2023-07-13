"Работают на победу": Залужный показал удары украинского "Града" по войскам РФ (видео)

Бойцы реактивно артиллерии 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского осуществляют круглосуточное дежурство.

Related video

Воины реактивной артиллерии и в дальнейшем защищают Украину от захватчиков и приближают победу над врагом. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram сообщил подробности.

Он оценил работу расчета РСЗО "Град" 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. По его словам, бойцы круглосуточно на боевом дежурстве.

"Артиллеристы неутомимо работают на Победу: ради родных и близких, ради мирного будущего наших детей", — отметил Залужный в заметке.

РСЗО "Град" в ВСУ

Реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" активно используются украинскими защитниками в войне с Россией. Так, в июне бойцы отдельной реактивной батареи 14 Штурмовая Бригада Нацгвардии "Червона Калина" интенсивно готовятся к наступательным действиям и провели боевые стрельбы.

Занятия были организованы на одном из полигонов в определенных местах для тяжелой техники и вооружения. Цели, в которые попадали украинские артиллеристы, располагались на расстоянии почти 10 и 20 километров.

Сначала гвардейцы ориентируют боевую технику на местности по буссоли, а затем делают более точные наведения на цель уже на самой установке "Град". После наведения раздаются выстрелы, а затем мишень поражена.

Напомним, в начале июля в районе Бахмута украинская артиллерия уничтожила три "Града". Вся техника, которую российские захватчики особо не прятали, была уничтожена после проведения специальной разведки в тылу врага.

Также 5 июля ВСУ применили Krab и поразили район сосредоточения "Градов" вблизи Бахмута. Бойцы отметили день создания подразделения эффективным попаданием в российскую технику на одном из самых тяжелых участков фронта.