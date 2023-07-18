"Шоку вже не було": у Путіна розповіли про реакцію на новий удар по Кримському мосту, - ЗМІ

За словами представників російської еліти, їх не хвилює ні Кримський міст, ні заколот Пригожина. Натомість хвилювання викликають успіхи ЗСУ на лінії фронту.

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Російська еліта — чиновники та найбільші олігархи — досить спокійно сприйняли другу атаку на Кримський міст, яку здійснили, як підозрюють, дрони ЗСУ. Однак є інші події, на які вони реагуватимуть не як на рутину. Про це ідеться у матеріалі видання The Moscow Times.

Видання поспілкувалось з неназваними представниками російської еліти — з високопоставленими чиновниками та впливовими олігархами. Як з'ясувалось, вони не надто хвилюються щодо Кримського мосту: кажуть, що "шоку вже немає".

Атака на Кримський міст спричинила певні логістичні проблеми, все ж визнали співрозмовники журналістів. Зокрема, ускладнилось постачання російської армії, не ясно, що робити з десятьма тисячами туристів, як застрягли на півострові. Події свідчать, що Путін ослабнув — не виконав обіцянок, які взяв на себе після анексії, коли гарантував 100-відсоткову безпеку.

Однак особливого інформаційного ажіотажу немає, стверджують представники російської еліти. Вони не хвилюються, сприймають події — весняні бої, заколот Євгена Пригожина — як рутину. І "налаштовані на роботу", цитує видання слова співрозмовників.

Однак є подія, яка стривожить набагато більше, ніж пошкодження 600-тонного прольоту Кримського мосту. І ця подія — відступ з Бахмуту. Відступ, як свідчення успішного контрнаступу ЗСУ, оцінюється росіянами, як щось "набагато гірше", ніж усі попередні "неприємності".

Пошкодження, яке отримав Кримський міст під час атаки 17 липня 2023 року

Співрозмовники ЗМІ також припустили, якою буде відповідь Путіна на вибухи на Кримському мосту. Найперше, вони зауважили, що як і після атаки 8 жовтня 2022 року, очільник Кремля не звертався до нації. Натомість просто зібрав силовиків та військових і почав планувати "удар відплати". "Відплата", прогнозують високопоставлені росіяни — це масовані ракетні удари по містах України.

Між тим жителі окупованого Криму можуть поки що не очікувати ніяких обіцянок з центру, впевнені представники Москви. Так, ці люди втратили прибутки від туризму, так, вони майже заблоковані на півострові. Та й вони не очікують ніякої допомоги, впевнений дослідник з Принстонського університету Євген Рощин: "Сумніваюся, що люди там серйозно на неї розраховують з огляду на попередні вибухи мостів та регулярні прильоти дронів. Для людей це нова нормальність".

Нагадуємо, внаслідок удару по Кримському мосту окупаційна влада запропонувала росіянам вибиратись до РФ через окуповані частини Донеччини та Херсонщини. Для цього запропонувала скористатись спеціальною інструкцією, де навчали, як безпечно перебратись через місця, де триває війна.

Між тим очільники окупаційної влади Сальдо та Пушилін вирішили полегшити рух транспорту, який прямував з Криму у напрямку Мелітополя, а потім — мимо Бердянська та Маріуполя — до Ростовської області РФ. Їхнє рішення — скасування перевірок на КПП та комендантської години.

Кримський міст вибухнув зранку 17 травня — припускають, що по ньому влучили дрони чи ракети невідомого походження або перероблені квадроцикли.

Внаслідок вибуху пошкоджено проліт автомобільної частини споруди, тому вантажівки та легковики спрямували в об'їзд, при чому на виїзді з Криму їм довелось стояти у кількакілометрових чергах.