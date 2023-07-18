Атакувати Кримський міст могли перероблені гідроцикли, – OSINT-аналітик (фото)

У РФ стверджували, що атака на міст здійснювалась надводним морським дроном. Проте 16 липня біля окупованого Севастополя зафіксували новий тип надводних обʼєктів. Він схожий на гідроцикл Kawasaki.

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17 липня невідомі обʼєкти атакували Кримський міст. Аналітик H I Sutton вважає, що Україна модернізувала для атак звичайний водний мотоцикл.

Перші повідомлення у РФ стверджували, що атака на Кримський міст була здійснена надводним морським дроном. За день до цього 16 липня окупанти опублікували відео, на яких видні спроби стріляти по морських дронах в окупованому Севастополі. Візуально вони дуже схожий на гідроцикл.

Україна та РФ мають власні розробки в створенні морських безпілотників. З вересня 2022 року українські розробки зазнали декількох ітерацій. Останній безпілотний пристрій, ймовірно, є мінімально модифікованим комерційним водним мотоциклом. Автор зазначає, що візуально він схожий на Kawasaki STX. Деякі елементи були зняті. На кормі розташовано великий контейнер, який ймовірно, має додаткове пальне. Інша версія, що в контейнері була додаткова вибухівка.

Українські морські дрони

Попри те, що водний мотоцикл дуже маленький, він має набагато більший візуальний профіль, ніж виготовлені на замовлення морські дрони камікадзе. Проте він дешевий та простий в модернізації. Достеменно невідомо, чи використовувались вони для ударів по Кримському мосту.

Разом з тим у Defense Express сумніваються, що гідроцикл може пройти кількасот кілометрів від місця можливого пуску до Кримського мосту. Бо для цього він має мати конструктивні особливості, які дозволять діяти далеко від берегів.

Нагадаємо, 18 липня у ЦНС заявили, що окупанти відправили студентів під Запоріжжям відправили "допомагати" людям у заторі до Криму.

Також у росЗМІ писали, що ремонт Кримського мосту після атаки обійдеться у 300 млн рублів.