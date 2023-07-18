Атаковать Крымский мост могли переделанные гидроциклы, — OSINT-аналитик (фото)

В РФ утверждали, что атака на мост осуществлялась надводным морским дроном. Однако 16 июля возле оккупированного Севастополя зафиксировали новый тип надводных объектов. Он похож на гидроцикл Kawasaki.

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17 июля неизвестные объекты атаковали Крымский мост. Аналитик H I Sutton считает, что Украина модернизировала для атак обычный водный мотоцикл.

Первые сообщения в РФ утверждали, что атака на Крымский мост была осуществлена надводным морским дроном. За день до этого 16 июля оккупанты опубликовали видео, на которых видны попытки стрелять по морским дронам в оккупированном Севастополе. Визуально они очень похож на гидроцикл.

Украина и РФ имеют собственные разработки в создании морских беспилотников. С сентября 2022 года украинские разработки претерпели несколько итераций. Последнее беспилотное устройство, вероятно, является минимально модифицированным коммерческим водным мотоциклом. Автор отмечает, что визуально он похож на Kawasaki STX. Некоторые элементы были сняты. На корме расположен большой контейнер, который вероятно, имеет дополнительное топливо. Другая версия, что в контейнере была дополнительная взрывчатка.

Украинские морские дроны

Несмотря на то, что водный мотоцикл очень маленький, он имеет гораздо больший визуальный профиль, чем изготовленные на заказ морские дроны камикадзе. Однако он дешевый и простой в модернизации. Точно неизвестно, использовались ли они для ударов по Крымскому мосту.

Вместе с тем в Defense Express сомневаются, что гидроцикл может пройти несколько сотен километров от места возможного пуска до Крымского моста. Потому что для этого он должен иметь конструктивные особенности, которые позволят действовать далеко от берегов.

Напомним, 18 июля в ЦНС заявили, что оккупанты отправили студентов под Запорожьем отправили "помогать" людям в пробке в Крым.

Также в росСМИ писали, что ремонт Крымского моста после атаки обойдется в 300 млн рублей.