"Забезпечити масовку": студентів під Запоріжжям відправили "допомагати" людям у заторі до Криму

Після вибуху на Кримському мосту утворилися багатокілометрові затори, які "влада" вирішила використати для своєї вигоди. У підпіллі зазначили, що молодь змушена робити видимість "волонтерських рухів".

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Російські окупанти почали зганяти молодь із тимчасово окупованих територій Запорізької області на допомогу автомобілістам, які застрягли в заторі після вибуху на Кримському мосту. Про це повідомляє пресслужба Центру національного опору.

За інформацією українського підпілля, насамперед ідеться про тих громадян, які навчаються в місцевих "освітніх закладах". Вони повинні будуть допомогти громадянам, які застрягли в автомобільному заторі на трасі до Криму.

"Усе це видається як ініціатива молоді, але насправді всі псевдогромадські рухи на кшталт "молода гвардія" та інші окупаційні утворення, до яких окупанти записують молодь під різними приводами, отримали вказівку забезпечити масовку вздовж автошляху", — ідеться в повідомленні.

У підпіллі наголошують, що це типовий сценарій російської влади — робити видимість волонтерських рухів, влаштовувати фальшиві вибори та проводити інші процеси, які нібито спрямовані на допомогу людям.

"В самої ж РФ ніякого громадянського суспільства не існує, а всі "волонтери" фінансуються Кремлем й відповідають за масовку.", — йдеться в повідомленні.

У Центрі національного спротиву закликали людей на окупованих територіях ігнорувати подібні заходи російських окупантів, інакше в такий спосіб можна погубити своє життя.

Нагадаємо, 18 липня повідомлялося, що російські окупанти відновили рух Кримським мостом, про що повідомив віце-прем'єр Росії Марат Хуснуллін. За його словами, було опрацьовано схему, завдяки якій відкрито одну смугу напрямку для легкових автомобілів.